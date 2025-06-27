27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
3-0
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
1-1
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
0-0
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
1-1
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
1-090'
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
2-2
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
2-1
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
2-0
27 Haziran
TPS-JaePS
4-2
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
0-4
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
1-0
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
0-1
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
4-3
28 Haziran
Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
1-2
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
1-1
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Benfica'da Otamendi ile 1 yıl daha

Benfica, takımın kaptanı Otamendi ile sözleşme uzatıldığını duyurdu.

calendar 27 Haziran 2025 22:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: slbenfica.pt
Benfica'da Otamendi ile 1 yıl daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Benfica, Arjantinli oyuncusu Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini bir yıl uzattı.

Portekiz ekibi liglerinden Benfica, Nicolas Otamendi ile sözleşme uzatıldığını resmi sitesinden duyurdu.

Arjantinli oyuncu 5 yıldır Benfica formasını terletiyor ve aynı zamanda takımının kaptanlık görevini üstleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Otamendi geçtiğimiz sezon Benfica forması ile 53 maça çıktı, 8 gol ve 6 asist kaydetti.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.