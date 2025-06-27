Benfica'da Otamendi ile 1 yıl daha

Benfica, Arjantinli oyuncusu Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini bir yıl uzattı.
Portekiz ekibi liglerinden Benfica, Nicolas Otamendi ile sözleşme uzatıldığını resmi sitesinden duyurdu.
Arjantinli oyuncu 5 yıldır Benfica formasını terletiyor ve aynı zamanda takımının kaptanlık görevini üstleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Otamendi geçtiğimiz sezon Benfica forması ile 53 maça çıktı, 8 gol ve 6 asist kaydetti.
Portekiz ekibi liglerinden Benfica, Nicolas Otamendi ile sözleşme uzatıldığını resmi sitesinden duyurdu.
Arjantinli oyuncu 5 yıldır Benfica formasını terletiyor ve aynı zamanda takımının kaptanlık görevini üstleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Otamendi geçtiğimiz sezon Benfica forması ile 53 maça çıktı, 8 gol ve 6 asist kaydetti.
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