Belçika Başkonsolosluğu kapandı mı, neden kapandı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İngiltere ve Hollanda'nın ardından Almanya, İstanbul Başkonsolosluğu'nun bugün güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu.Almanya İstanbul Başkonsolosluğunun resmi İnstagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun "güvenlik" gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz." yazısı asıldı. Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.Daha önce de İngiltere ve Hollanda, 'terör riskini' gerekçe göstererek İstanbul'daki temsilciliklerini geçici olarak kapattı.Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu da 'yüksek terör saldırısı riski dolayısıyla Türkiye'deki vatandaşlarını dikkatli olma' çağrısı yaptı. Duyuruda, Beyoğlu semtindeki ibadet yerleri, konsolosluk temsilcilikleri ve turistik yerlere dikkat çekilerek, Fransızların kalabalıklardan uzak durmaları istendi.Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsveç, Norveç, Danimarka, geçtiğimiz hafta vatandaşlarını Türkiye'de saldırı riskinin arttığı konusunda uyarmıştı.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği dün "ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. " açıklaması yaptı.Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Ardından aynı eylemi Danimarka'da da bir caminin karşısında yaptı.Ardından ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya, 'terör tehdidi' gerekçesiyle Türkiye'ye karşı seyahat uyarıları yayınladı. Ankara misilleme ile cevap vererek bu ülkelere karşı seyahat uyarısı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar' ile 'dini hoşgörüsüzlüğe' dikkat çekildi.