Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 14:06 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 14:06

Bein Sports 1 Canlı İzle: İstanbulspor-Fenerbahçe canlı izle

İstanbulspor-Fenerbahçe Canlı İzle Şifresiz | İstanbulspor-Fenerbahçe maçı kaçak olarak Taraftarium24, İnat Tv, IP TV veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, 19. hafta maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Şifresiz olarak Bein Sports 1'de canlı izlenebilecek olan İstanbulspor-Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları

Bein Sports 1 Canlı İzle: İstanbulspor-Fenerbahçe canlı izle
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İstanbulspor-Fenerbahçe Maçı Canlı İzle Şifresiz...Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.. Peki, İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
BEIN SPORTS 1 MAÇI İZLE: İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE CANLI YAYIN İZLE



İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.

İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor
Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi.

Fenerbahçe
Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.




 





 
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