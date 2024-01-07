Bein Sports 1 Canlı İzle: İstanbulspor-Fenerbahçe canlı izle

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İstanbulspor-Fenerbahçe Maçı Canlı İzle Şifresiz...Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.. Peki, İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'lerFenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.