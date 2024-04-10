Bayramda kuaförler ve berberler açık mı? 2024

Bayramda bazı kuaförler ve berberler, bayram tatili nedeniyle kapalı olabilir. Bu nedenle, hizmet almak isteyenlerin önceden randevu almaları ve işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi almaları gerekir.

Bazı berberler ve kuaförler Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Ancak bazı işletmeler inisiyatif alarak bayramda çalışmaya devam ediyor olabilir.

Bayramda kuaförler ve berberler açık mı? Ramazan Bayramı'nda 10, 11, 12 Nisan'da kuaför ve berberler çalışıyor mu?

Yani bayramda berber ve kuaförlerin açık olup olmadığı tamamen işletmenin kararıyla ilgili bir durum. Gideceğiniz yeri arayarak açık olum olmadığını teyit edebilirsiniz.