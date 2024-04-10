Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 17:26 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 17:26

Bayramda kuaförler ve berberler açık mı? 2024

Ramazan Bayramı yaklaşırken, kuaförlerin ve berberlerin bayram arefesinde açık olup olmayacağı merak konusu. Peki, Bayramda kuaförler ve berberler açık mı? İşte detaylar!!

Bayramda kuaförler ve berberler açık mı? 2024
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Bayram öncesi kuaför ve berber işlerini yetiştiremeyen ya da bayram ziyareti öncesi kuaföre uğramak isteyen vatandaşlar bayramda kuaförler ve berberler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Bu işletmelerin bayram tatilinde çalışıp çalışmadığı merak konusu oluyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda 10, 11, 12 Nisan'da kuaför ve berberler çalışıyor mu? İşte yanıtı. 

BAYRAMDA KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

Bayramda bazı kuaförler ve berberler, bayram tatili nedeniyle kapalı olabilir. Bu nedenle, hizmet almak isteyenlerin önceden randevu almaları ve işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi almaları gerekir.

BAYRAMDA KUAFÖRLER ÇALIŞIYOR MU?

Bazı berberler ve kuaförler Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Ancak bazı işletmeler inisiyatif alarak bayramda çalışmaya devam ediyor olabilir.

Bayramda kuaförler ve berberler açık mı? Ramazan Bayramı'nda 10, 11, 12 Nisan'da kuaför ve berberler çalışıyor mu?
Yani bayramda berber ve kuaförlerin açık olup olmadığı tamamen işletmenin kararıyla ilgili bir durum. Gideceğiniz yeri arayarak açık olum olmadığını teyit edebilirsiniz.
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