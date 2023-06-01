Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yılda iki kez hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Bayramlık alışverişlerini ve kurbanlık arayışlarını başlatmak isteyen emekliler, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için sorgulamalara hız kazandırdı. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Emekli EYT Bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri...Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri bir hafta öncesinden yatırılmaya başlanmıştı. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 14-19 Nisan tarihleri arasında zamlı olarak yatırıldı.SSK emeklileri 14-16 Nisan,Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan,Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar 19 Nisan'da emekli bayram ikramiyelerini aldılar.Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği tadirde 2 bin TL olarak ödenecektir.Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce almışlardı.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödendi.