25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
1-045'
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
0-016'
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Bayern Münih'ten Kim Min Jae kararı

Bayern Münih'te, Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin takımda kalacağı öğrenildi.

calendar 25 Ağustos 2025 18:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'ten Kim Min Jae kararı
Bayern Münih'te yaz transfer döneminde birçok önemli isimle yollar ayrılırken (Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman, Mathys Tel, João Palhinha ve Adam Aznou), geleceği en çok tartışılan futbolculardan biri de Güney Koreli stoper Minjae Kim olmuştu.

TAKIMDA KALIYOR

Alman devinde son gelişmeler, Güney Koreli savunmancının bu yaz takımdan ayrılmayacağını gösteriyor.

Jonathan Tah'ın transferiyle savunmada forma rekabeti artarken, Kim'in durumu belirsizleşmişti. Bayern yönetimi tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışa açık kapı bıraksa da, Kim Min Jae'nin tercihi hep Münih'te kalmak oldu.


SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Güney Koreli savunma oyuncusu, 3 kez ağları havalandırdı.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 3 6 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 0 1 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
