Bayern Münih'ten Kim Min Jae kararı

TAKIMDA KALIYOR

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Güney Koreli savunma oyuncusu, 3 kez ağları havalandırdı.

Bayern Münih'te yaz transfer döneminde birçok önemli isimle yollar ayrılırken (Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman, Mathys Tel, João Palhinha ve Adam Aznou), geleceği en çok tartışılan futbolculardan biri de Güney Koreli stoper Minjae Kim olmuştu.Alman devinde son gelişmeler, Güney Koreli savunmancının bu yaz takımdan ayrılmayacağını gösteriyor.Jonathan Tah'ın transferiyle savunmada forma rekabeti artarken, Kim'in durumu belirsizleşmişti. Bayern yönetimi tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışa açık kapı bıraksa da, Kim Min Jae'nin tercihi hep Münih'te kalmak oldu.