Başkent derbisinde üç puan Ankaragücü'nün!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ankaragücü, sahasında Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

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Başkent derbisinde üç puan Ankaragücü'nün!
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04 Ocak 2025 18:04
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ankaragücü, sahasında Keçiörengücü ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 39 vr 55. dakikalarda Renaldo Cephas kaydetti. Bu sezon 9. golünü kaydeden Jamaikalı forvet, 1 de asist yaptı.

Kemal Özdeş'in öğrencileri bu sonuçla ligde 2 maç sonra galip geldi. Keçiörengücü ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 27'ye yükseltti ve Keçiörengücü ile aynı puana geldi.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Amed FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise Kocaelispor ile karşılaşacak.

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