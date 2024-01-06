Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi RAMS Başakşehir ile Serkan Damla'nın yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.



Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken mücadele 0-0 beraberlik ile tamamlandı.



Başakşehir'in 35. dakikada Abeid ve 71. dakikada Emirhan İlkhan ile bulduğu goller, VAR'dan gelen uyarılar sonrası iptal oldu.



Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 28'e yükseltirken, Başakşehir 20 puana ulaştı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Adana Demirspor evinde İstanbulspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Sarı, kaleyi cepheden gören pozisyonda, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan sağına uzanıp kornere çeldi.



Aynı dakikada Adana Demirspor yine etkili geldi. Sağ kanattaki Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında altıpas önünde Akintola topla buluştu. Akintola'nın sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



45+1. dakikada Adana Demirspor'un sağ taraftan Yusuf Sarı ile kullandığı kornerde altıpas önünde Cisse topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmayı, A Milli Takım'ın yardımcı antrenörleri Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş da izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Başakşehir savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Akintola, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Akintola'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



70. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasının önünde topla buluşan Lima, ceza sahasında uygun pozisyondaki Piatek'e pasını gönderdi. Piatek'in sağ çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.



Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum



RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Figueiredo (Dk. 82 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 90+4 Keny)



Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 86 Gravillon), Stambouli (Dk. 85 Tayfun Aydoğan), Yusuf Sarı (Dk. 90+1 Zeneli), Akintola, Emre Akbaba, Nani (Dk. 70 Yusuf Barasi)



Sarı kartlar: Dk. 44 Abeid, Dk. 53 Emirhan İlkhan, Dk. 82 Ba (RAMS Başakşehir)





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