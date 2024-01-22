Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelelerinde eşleşmeler belli oldu.
Başakşehir - Hatayspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?
Başakşehir - Hatayspor ZTK maçı 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. VAR sistemi de bu turda kullanılmaya başlayacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Samsunspor
24Erzincanspor - MKE Ankaragücü
Galatasaray - Bandırmaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.
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