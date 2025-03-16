Barış Alper, eski formuna geri döndü!

Barış Alper Yılmaz, son iki maçta yaptığı asistlerle eski performansına geri dönüş sinyali verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Barış Alper, eski formuna geri döndü!
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16 Mart 2025 12:17
Son güncelleme 16 Mart 2025 12:19
Galatasaray'da taraftarların son haftalardaki etkisiz oyunuyla eleştirdiği Barış Alper Yılmaz, Alanya ve Antalya maçlarında yaptığı asistlerle eski günlerine dönüş sinyali verdi.

HIRSLI GÖRÜNTÜSÜ BEĞENİ TOPLADI

Barış Alper Yılmaz Alanyaspor maçının ikinci yarısı ve oyundan çıkana kadar Antalya maçında gerçekleştirdiği kanat akınlarıyla rakip savunmacılara zor anlar yaşattı. Yıldız futbolcu son 2 lig maçındaki hırslı görüntüsüyle de taraftarların beğenisini kazandı.

PERFORMANSI

Barış Alper, Antalya maçında yaptığı asistle de ligde bu sezon 13 gole katkıda bulundu ve 10 gol, 3 asistle kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı. 

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