Barcelona, De Jong ile uzatmak istiyor

La Liga ekibi Barcelona, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için harekete geçiyor.



Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki de Jong ile sözleşme uzatmak istiyor.



Katalan devinin, bu yaz sözleşmeyi uzatarak önümüzdeki sezon de Jong'un düşük bonservisle transfer olmasını engellemek istediğini hedeflediği belirtildi.



TAKIMIN EN ÇOK KAZANANLARINDAN



Haberde, Hollandalı oyuncunun takımın en çok kazanan isimlerinden biri olduğu belirtilirken, Barcelona'nın oyuncunun maaşında da indirime gitmeyi istediği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon Barcelona formasını 30 kez terleten tecrübeli isim 2 gol kaydetti.





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