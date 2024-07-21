Barcelona, De Jong ile uzatmak istiyor

Barcelona, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Frenkie de Jong ile sözleşme uzatmak için kısa süre içinde oyuncuyla görüşmelere başlayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, De Jong ile uzatmak istiyor
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21 Temmuz 2024 15:57
La Liga ekibi Barcelona, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için harekete geçiyor.

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki de Jong ile sözleşme uzatmak istiyor.

Katalan devinin, bu yaz sözleşmeyi uzatarak önümüzdeki sezon de Jong'un düşük bonservisle transfer olmasını engellemek istediğini hedeflediği belirtildi. 

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANLARINDAN

Haberde, Hollandalı oyuncunun takımın en çok kazanan isimlerinden biri olduğu belirtilirken, Barcelona'nın oyuncunun maaşında da indirime gitmeyi istediği ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Geride bıraktığımız sezon Barcelona formasını 30 kez terleten tecrübeli isim 2 gol kaydetti.

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