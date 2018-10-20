Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı kaldığı yerden devam!

TFF Yönetim Kurulu, hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor - Ümraniyespor karşılaşmasıyla ilgili nihai kararını verdi.

18 Ekim 2018 12:02
Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı kaldığı yerden devam!
SPORX ÖZEL - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olaylar ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor - Ümraniyespor karşılaşmasıyla ilgili nihai kararını verdi.
PFDK'nın olaylarla ilgili ev sahibi Balıkesirspor'u iki maç seyircisiz oynama cezasına çarptırdığı karşılaşmanın kaldığı yerden tekrarlanmasına kararı aldı.

17 Eylül tarihinde oynanan Baltok Balıkesirspor - Ümraniye karşılaşması bir taraftarın hakem Atilla Karağolan'a saldırması sonucu tatil edilmişti.

Maçın hakem ve temsilci raporlarını inceleyen TFF yönetim kurulu tıpkı geçen sezonki yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması gibi kaldığı yerden (44.dakikadan itibaren) tekrarlanmasına karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu, Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında yaşanan saha olaylarını Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi kapsamında değerlendirmedi ve bu olayları talimatın 20. maddesinde değerlendirdi. TFF Yönetimi, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kararını da talimatın 20. maddesine göre vermişti.

Talimatının 20. maddesi ise şu şekilde;



Kaynak: Sporx.com

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