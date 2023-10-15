Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 13:18 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 13:18

Avrasya Tüneli kapalı mı? 15 Ekim Avrasya Tüneli açık mı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı? 15 Ekim Avrasya Tüneli açık mı?

Avrasya Tüneli kapalı mı? 15 Ekim Avrasya Tüneli açık mı?
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu programları sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. 
AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI? 15 EKİM AVRASYA TÜNELİ AÇIK MI?
Yarış için Ayasofya Meydanı, Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli, Harem ile Küçüksu arasındaki sahil yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı-Galata Köprüsü yönünde trafik akışına izin verilemeyecek.

Tarihi Yarımada'da Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde trafik akışı olmayacak.

İETT'nin yaptığı duyuruya göre, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki metrobüs seferleri, 12.15-14.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak. Bağcılar-Kabataş tramvay seferleri, Beyazıt Meydanı'nda kesilecek. Ayrıca, Sirkeci arabalı vapuru, Üsküdar ve Harem iskelelerinden Eminönü İskelesi'ne yapılacak deniz seferleri 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilemeyecek.

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Avrasya Tüneli
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