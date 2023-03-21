Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? 2023

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Asgari ücretle çalışanlar Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala bayram ikramiyesi alıp alamayacaklarını merak etmeye başladı. Milyonlarca çalışanın gözü kulağa gelecek bayram ikramiyesi haberine çevrildi. Bir yandan da asgari ücretliye ara zam var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca çalışan için nisan ayında çifte müjde geliyor. Asgari ücretliler resmen nisanda çifte bayram yapacak çünkü hem ara zam geliyor hem de bayram ikramiyesi. Peki, asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete ne kadar ek zam yapılacak?Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı devletten gelecek zam açıklamalarında nokta milyonlarca Asgari ücretli ara zam bekliyor. Yılbaşında 8.500 TL'ye yükselen asgari ücret artık yetmiyor. Sürekli artmaya devam eden enflasyon rakamları ve bir yandan da Hayat pahalılığının artmayı sürdürmesi nedeniyle milyonlarca çalışan geçim sıkıntısı çekiyor. Neyse ki asgari ücretle çalışanların yüzünü güldürecek bomba müjde geldi. Nisan ayında çalışanlar çifte bayram edecek. Çünkü asgari ücretliye çifte Müjde geliyor.Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçmiş ve yeni asgari ücreti açıklamıştı. 2023 yılı asgari ücreti 8.500 TL olarak ödenmeye başlandı. Yani daha önce 5500 TL'ye olan asgari ücret %54 zamla 8.506 TL'ye yükseldi. Asgari ücretliler maaşlarına Yapılan bu artıştan son derece memnundu. Ancak yine Evdeki hesap çarşıya uymadı ve döviz kurundaki hareketlilik enflasyon rakamlarındaki artış ile birlikte Hayat pahalılığı yükseldi Alım gücü düştü. Bu sebeple asgari ücretliler aldıkları maaşlarla geçinmekte zorlanıyor.Alım gücü düşen asgari ücretliler devletten ara zam beklentisi içine girdi. Neyse ki beklenen haber geliyor. Yaklaşan genel seçimler öncesinde Asgari ücretli çalışanlar için ek zam söz konusu olacak. Asgari ücretlinin cebine Nisan ayından itibaren maaşları %30 zamlı olarak girecek. Bu hafta yapılacak olan kabine toplantısı ile birlikte bu konunun ele alınacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da Müjde'nin verileceği tahmin ediliyor.Asgari ücretli için gelmesi beklenen başka müjdeler de var. Özellikle seçim yılının olması sebebiyle Asgari ücretle çalışanlara bayram ikramiyesi de verilebileceği konuşuluyor. Şu anda sadece emekliler için geçerli olan bayram ikramiyesinin yeni bir düzenleme ile asgari ücretliye verilmesi de söz konusu olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama yapılmadan ancak nisan ayında yani Bayram ayında Müjde'nin Geleceği tahmin ediliyor. Asgari ücretliler bu haberle birlikte resmen sevinçten uçacak nokta nisan ayında Asgari ücretli için çifte bayram olacak.