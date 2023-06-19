Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak?

Asgari ücret tespit komisyonunun ne zaman toplanacağı, asgari ücret ara zammı için bekleyen yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katılacağı asgari ücret komisyonu, yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücret miktarını açıklayacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak?Asgari ücret zammı için yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Asgari ücret zammının temmuz ayının sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.Asgari ücret son olarak geçtiğimiz zam döneminde %54.66 zamlanarak 8 bin 506 lira oldu. Henüz yeni dönemin zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Zam oranları Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılacak görüşmeler sonucunda belli olacak. Konuyla ilgili son kararı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verecek.Yeni dönemde değişen Bakanlıklardan birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Eski Bakan Vedat Bilgin, görevi Vedat Işıkhan'a devretti. Eski Bakan Bilgin asgari ücret zammıyla ilgili son olarak " Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Akbaşoğlu kısa süre içerisinde yapılması planlanan emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin, "" Biz inşallah asgari ücret ile ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz inşallah bu çalışmaları ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı." açıklamasında bulundu.