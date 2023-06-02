Asgari ücret 2023 ara zam: Temmuz'da asgari ücret zam oranı ne kadar, kaç TL olacak?

2015 1.273,50 TL 949 TL

2016 1.647,00 TL 1.300 TL

2017 1.777,50 TL 1.404 TL

2018 2.029,50 TL 1.603 TL

2019 2.558,40 TL 2.020 TL

2020 2.943 TL 2.324 TL

2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL

2022 6.471 TL 5.500 TL

2023 10.008 TL 8.506

Asgari ücret son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. İşveren ve işçi sendikasında yapılan görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her yıl yeniden asgari ücreti belirliyor. Asgari ücretin değişmesiyle birçok kalemde ödemelerde değişiyor. Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı, rapor ücretleri, mesai ücreti vb. ödemelerin yanında öğrencilerin staj ücreti, yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş maaşı, engelli aylığıda staj ücretine göre belirleniyor. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla birlikte bu ödemelerde yükselecek. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada konuyla ilgili çalışmaların hazır olduğunu ifade etti. Ancak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin tamamlanmasıyla Kabinede Bakan olarak görev yapacak isimler değişecek. Ayrıca konuyla ilgili yasa tasarının görüleceği ve karara bağlanacağı milletvekilleri kesin seçim sonuçlarının belli olmasıyla duyurulacak. Bu yüzden Meclis (TBMM) henüz çalışmalara başlamadı. Peki 2023 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar..Asgari ücret zammıyla ilgili beklenen son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.Bakan Bilgin, asgari ücrette %70 artış istendiğine dikkat çekerek "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.Açıklamasının devamında Ocak ayında Cumhuriyet tarihinin dolar bazında en yüksek seviyelere çıktığına vurgu yapan Bilgin " Temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılının başında asgari ücreti Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkardıklarını ifade eden Bilgin " En yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda, "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.Asgari ücret zammıyla ilgili beklenen son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.Bakan Bilgin, asgari ücrette %70 artış istendiğine dikkat çekerek "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.Açıklamasının devamında Ocak ayında Cumhuriyet tarihinin dolar bazında en yüksek seviyelere çıktığına vurgu yapan Bilgin " Temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." dedi.Bakan Bilgin NTV canlı yayınında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, asgari ücretle ilgili şunları söyledi;Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazırlıklarımız var.Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "Geçtiğimiz günlerde ise Giresun mitingi sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.