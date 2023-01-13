Haber Tarihi: 13 Ocak 2023 01:28 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 03:23

Asgari ücret 2022 net maaş, asgari ücret gelir vergisi ne kadar (13 Ocak Cuma)

2022 Asgari Ücret tüm Türkiye'nin gündemine yerleşmiş durumda. Acaba asgari ücret 2022 kaç para olacak? sorusunun yanı sıra asgari ücret ne kadar, asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret zam, asgari ücret açıklaması bekleniyor. Vatandaşlar arasında asgari ücretle çalışanlar beklentisi ne kadar olacağı yönünde.

Asgari ücret 2022 net maaş, asgari ücret gelir vergisi ne kadar (13 Ocak Cuma)
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Türkiye'de asgari ücret zam miktarı konusu gündemden düşmüyor ve herkes asgari ücret belli oldu mu diye merak ederken, bu bekleyiş resmen son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret rakamının 4,250 TL olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Asgari ücreti 4 bin 250 olarak belirledik. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." dedi.

"Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz"

"Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz." 
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"Milletin geleceğini hep birlikte biz belirleyeceğiz"

"Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir."

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