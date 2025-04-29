Arsenal - PSG UCL Maçı Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir?

Arsenal - PSG maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Yarı final karşılaşmalarında sahaya çıkacak takımlardan Arsenal, çeyrek finalde Real Madrid'i iki kez peş peşe mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. PSG ise çeyrek finalde eşleştiği Aston Villa'yı ilk maçta 3-1 mağlup ederken ikinci karşılaşmada 3-2 yenildi. İşte, Şampiyonlar Ligi yarı final Arsenal - PSG maçı canlı yayın bilgisi... Karşılaşma, futbolseverler için TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Arsenal'in PSG'yi ağırlayacağı yarı final maçı, 29 Nisan Salı günü saat 22:00'de gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Maçı hakem Slavko Vincic yönetecek.PSG'nin Arsenal'i konuk edeceği ikinci maç ise 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de olacak.Fransa Ligue 1'de 28. hafta maçlarının ardından şampiyonluğunu ilan eden Arsenal, ligde sezona namağlup devam ediyor. Luis Enrique'nin ekibi 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8'in dışında kalan Arsenal, lig aşamasını 15. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Brest'i, son 16'da ise Liverpool'u eleyen Arsenal çeyrek finalde Real Madrid'i eleyerek son 4'e kaldı.Unai Emery yönetimindeki PSG ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna direkt kalan takımlardan biri oldu. Topladığı 16 puanla lig aşamasını 8. sırada tamamlayan PSG, son 16'da Club Brugge'ü eleyip çeyrek finale kaldı. PSG Premier Lig'de 51 puanla 7. sırada yer alıyor. Çeyrek finalde Aston Villa'yı eleyerek yarı finale yükseldiler.Ancelotti'nin şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.Arsenal'in ise David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Decian Rice, Saka, Merino, Martinelli muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.Yarı finaldeki diğer mücadele ise Barcelona - İnter arasında 30 Nisan'da olacak. İki maçın ardından kazanan adını finale yazdıracak.UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri de 31 Mayıs'ta Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da olacak.