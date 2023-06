Arefe günü namazı nasıl kılınır, hangisidir, kaç rekat? Diyanet ile Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan ayı bitiyor. Müslümanlar, arefe günü bolca dua edecek. Günlerin en fazileetlisi arefe günüdür hadisi gereğince Ramazan bayramı arefe gününde bolca dua edip namaz kılacak olan vatandaşlara arefe günü namazını merak ediyor. Peki arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi vakitler arasında kılınır? İşte yanıtı...Arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz tövbe namazıdır. Tövbe namazı ise 2 rekattan oluşur. Arefe gününde tövbe namazı, öğle vakti ile ikindi vakti arasında kılınmalıdır.Tövbe Namazı: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır.-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız-Sübhaneke'yi okuruz-Euzü-besmele çekeriz-Fatiha Suresini okuruz-Kur'an'dan bir sure okuruz-Rüku'ya gideriz-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz-Besmele çekeriz-Fatiha Suresini okuruz-Kur'an'dan bir sure okuruz-Rüku'ya gideriz-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarızArefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşlerinden edinilen bilgiye göre, Peygamber efendimiz Arefe Günü için şu duayı okumayı uygun görmüştür."Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir.""Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah'ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim."