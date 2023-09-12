Apple iPhone 15 pro max ne zaman çıkacak Türkiye'de? | iPhone 15 pro max fiyatı, renkeri ve özellikleri

Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisi için tanıtım etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtacağı etkinlik, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Bu etkinliği Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Tanıtım öncesi iPhone 15 serisi fiyatlarına dair bazı iddialar ortaya çıktı. Peki, iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone Pro Max kaç TL? İşte detaylar... İşte iPhone 15 serisinin beklenen Türkiye fiyatı:
iPhone 15: 799 dolar
Vergisiz Fiyatı: 21 bin 383 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 213 TL
TRT Bandrolü (yüzde 12): 2 bin 591 TL
ÖTV (yüzde 50): 12 bin 94 TL
KDV: (yüzde 20): 7 bin 256 TL
Toplam Vergi (yüzde 103.6): 22 bin 157 TL
Tahmini Satış Fiyatı: 43 bin 540 TL
iPhone 15 Plus: 899 dolar
Vergisiz Fiyatı: 24 bin 60 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 240 TL
TRT Bandrolü (yüzde 12): 2 bin 916 TL
ÖTV (yüzde 50): 13 bin 608 TL
KDV (yüzde 20): 8 bin 165 TL
Toplam Vergi (yüzde 103.6): 24 bin 930 TL
Tahmini Satış Fiyatı: 48 bin 990 TL
iPhone 15 Pro: 1.099 dolar
Vergisiz Fiyatı: 29 bin 412 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 294 bin
TRT Bandrolü (yüzde 12): 3 bin 564 TL
ÖTV (yüzde 50): 16 bin 635 TL
KDV (yüzde 20): 9 bin 981 TL
Toplam Vergi (yüzde 103.6): 30 bin 476 TL
Tahmini Satış Fiyatı: 59 bin 889 TL
iPhone 15 Pro Max: 1.299 dolar
Vergisiz Fiyatı: 34 bin 765 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 347 TL
TRT Bandrolü (yüzde 12): 4 bin 213 TL
ÖTV (yüzde 50): 19 bin 663 TL
KDV (yüzde 20): 11 bin 798 TL
Toplam Vergi (yüzde 103.6): 36 bin 22 TL
Tahmini Satış Fiyatı: 70 bin 788 TL
Güncel dolar kuruna (11 Eylül – 1 dolar: 26.88 TL) göre hesapladığımız tahmini fiyat bu şekilde. Fakat burada belirtmek gerekiyor ki; Önceki zamlarda olduğu gibi Apple, ülkemiz için fiyatlandırma yaparken güncel dolar kuru yerine daha yüksek fiyat kullanabilir. Bu noktada şirketin doları 30 TL olarak görme ihtimali yok değil. İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Apple lansmanı, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Lansman, Apple resmi internet adresi üzerinden canlı izlenebilecek. İPHONE İÇİN BİR DEVİR KAPANIYOR
iPhone'un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu 'lightning'in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu'nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı.
Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15'in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Teknik olarak, düzenleyiciler üreticilere teknolojiyi cihazlar arasında uygulamak için 2024'ün sonuna kadar süre verdi, ancak tüm işaretler Apple'ın iPhone 15 için USB-C kullanacağına işaret ediyor.