Apple iPhone 15 pro max ne zaman çıkacak Türkiye'de? | iPhone 15 pro max fiyatı, renkeri ve özellikleri

Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisi için tanıtım etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtacağı etkinlik, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Bu etkinliği Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Tanıtım öncesi iPhone 15 serisi fiyatlarına dair bazı iddialar ortaya çıktı. Peki, iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone Pro Max kaç TL? İşte detaylar...iPhone 15: 799 dolarVergisiz Fiyatı: 21 bin 383 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1): 213 TLTRT Bandrolü (yüzde 12): 2 bin 591 TLÖTV (yüzde 50): 12 bin 94 TLKDV: (yüzde 20): 7 bin 256 TLToplam Vergi (yüzde 103.6): 22 bin 157 TLTahmini Satış Fiyatı: 43 bin 540 TLiPhone 15 Plus: 899 dolarVergisiz Fiyatı: 24 bin 60 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1): 240 TLTRT Bandrolü (yüzde 12): 2 bin 916 TLÖTV (yüzde 50): 13 bin 608 TLKDV (yüzde 20): 8 bin 165 TLToplam Vergi (yüzde 103.6): 24 bin 930 TLTahmini Satış Fiyatı: 48 bin 990 TLiPhone 15 Pro: 1.099 dolarVergisiz Fiyatı: 29 bin 412 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1): 294 binTRT Bandrolü (yüzde 12): 3 bin 564 TLÖTV (yüzde 50): 16 bin 635 TLKDV (yüzde 20): 9 bin 981 TLToplam Vergi (yüzde 103.6): 30 bin 476 TLTahmini Satış Fiyatı: 59 bin 889 TLiPhone 15 Pro Max: 1.299 dolarVergisiz Fiyatı: 34 bin 765 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1): 347 TLTRT Bandrolü (yüzde 12): 4 bin 213 TLÖTV (yüzde 50): 19 bin 663 TLKDV (yüzde 20): 11 bin 798 TLToplam Vergi (yüzde 103.6): 36 bin 22 TLTahmini Satış Fiyatı: 70 bin 788 TLGüncel dolar kuruna (11 Eylül – 1 dolar: 26.88 TL) göre hesapladığımız tahmini fiyat bu şekilde. Fakat burada belirtmek gerekiyor ki; Önceki zamlarda olduğu gibi Apple, ülkemiz için fiyatlandırma yaparken güncel dolar kuru yerine daha yüksek fiyat kullanabilir. Bu noktada şirketin doları 30 TL olarak görme ihtimali yok değil.Apple iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Apple lansmanı, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Lansman, Apple resmi internet adresi üzerinden canlı izlenebilecek.iPhone'un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu 'lightning'in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu'nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı.Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15'in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Teknik olarak, düzenleyiciler üreticilere teknolojiyi cihazlar arasında uygulamak için 2024'ün sonuna kadar süre verdi, ancak tüm işaretler Apple'ın iPhone 15 için USB-C kullanacağına işaret ediyor.