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Anthony Martial için Süper Lig sürprizi!

AEK'nın Fransız yıldızı Anthony Martial için Trabzonspor devreye girdi. Süper Lig'e sıcak bakan Martial'in transferinin, önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

calendar 27 Temmuz 2025 12:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Anthony Martial için Süper Lig sürprizi!
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Premier Lig kariyerinde Manchester United formasıyla 300'ün üzerinde maça çıkan ve 88 gol kaydeden Fransız yıldız Anthony Martial'in ismi, yeniden transfer gündeminde sık sık geçmeye başladı.

Geçtiğimiz sezon AEK formasıyla sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Martial için Trabzonspor'un devrede olduğu öğrenildi.

Yıldız oyuncunun Süper Lig seçeneğine sıcak baktığı belirtilirken, bordo-mavili kulübün transfer için temaslara başladığı ifade edildi. Trabzonspor'un bu önemli transferi gerçekleştirmek adına ekonomik şartları zorlamaya hazır olduğu, gerekirse sponsor desteğiyle teklif paketini güçlendireceği öğrenildi.



Taraflar arasında görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

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