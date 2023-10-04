Haber Tarihi: 04 Ekim 2023 15:02 - Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 15:02

Antalyaspor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

Antalyaspor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri netleşiyor. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri 3 Ekim Salı günü satışa açılacak.

Antalyaspor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Bitexen Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
İstanbulspor karşılaşmasının ardından iki gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz temsilcisi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antalyaspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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