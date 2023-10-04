Antalyaspor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Bitexen Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.İstanbulspor karşılaşmasının ardından iki gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.Akdeniz temsilcisi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.Antalyaspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.