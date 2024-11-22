İbrahim Tatlıses geçtiğimiz aylarda oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğunu duyurarak müjdeli haberi vermişti. Daha sonrasında ise ünlü çift ikiz erkek bebek beklediklerini açıklamıştı. Şimdi ise Yasemin Şefkatli doğum haftalar kala karnı burnunda yeni bir paylaşım yaptı.Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda da ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi.



Ankaralı Yasemin hamile mi?

Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda "İki erkek bebek bekliyoruz" açıklaması yapan Şefkatli 8. ayından fotoğraflar ekledi. Bebeklerinin doğumun önce kamera karşısına geçen Yasemin Şefkatli, siyah-beyaz karelerle güzelliğine güzellik kattı. "Peki, peki" notunu düştüğü karelerini yayınlayan Şefkatli'nin kilo almaması da dikkatlerden kaçmadı.

Bebekleri sabırsızlıkla bekleyen babaanne Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş; "Çok heyecanlıyız. İkiz olacağını ilk duyduğumuz zaman çıldırdık, delirdik.Bizim ailemizde ikiz yok ama İbrahim beyin ailesinde varmış. Bu da benim oğluma nasip oldu" demişti.İdo Tatlıses geçtiğimiz aylarda ise babalık heyecanı yaşadığını şu sözlerle duyurmuştu: "Çok heyecanlıyım. Hayatımızda yeni bir sayfa başlayacak.

Bambaşka bir sayfa olacak. Bebek bize sürpriz oldu. Hele Yasemin için çok büyük sürpriz oldu. Yazı böyle geçirmek istemezdi." diyen Tatlıses, şöyle devam etti: "Yaşımız gençken 'oraya gideriz, burada gezeriz' diye düşünüyorduk ama Allah 'plan yapmayın' dedi.Yasemin söylediğinde çok değişik hissettim, mutlu oldum. Gerildim de aynı zamanda... İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor.Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Daha doğmadan panikledim, sağlıkla gelsinler inşallah."İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını taşıyacak.