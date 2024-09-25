Anderlecht-Ferencvaros Maçı Canlı İzle Şifresiz | Anderlecht-Ferencvaros maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros, Anderlecht deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı organizasyonunda Anderletcht ve Ferencvaros karşı karşıya geliyor.

Mücadele 25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak ve tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.