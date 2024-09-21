Haber Tarihi: 21 Eylül 2024 17:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 17:09

Amedspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-Boluspor canlı izle

Ligde 5 maçta 8 puan toplayan Amedspor, uzun süre sonra kendi saha ve seyircisi önünde Boluspor'u konuk edecek. Peki Amedspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-Boluspor canlı izle
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TFF 1. Lig'in iddialı takımı Amedspor taraftarı uzun süre sonra takımının maçını izleyebilecek. Diyarbakır Stadyumunun bakımda olması nedeniyle bir süredir maçlarını başka ilde oynamak zorunda kalan yeşil kırmızılı ekip Boluspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 19.00.

Amedspor'un tek hedefi 3 puan alarak ligde iddialı konuma gelmek. Amedspor taraftarı bu maça kilitlendi. Ancak aynı saatlerde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olması nedeniyle Amedspor taraftarının maça ilgi göstermediği görüldü. Maça saatler kala satılan bilet sayısının 5 bin dolayında olduğu açıklandı.

Futbolseverlerin gözü bir yandan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde olacak, diğer yandan dünyanın birçok yerinden ilgiyle takip edilen Amedspor'a gönül vermiş taraftarlar da maçı canlı izlemek istiyor.

Amedspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024/04/10/amedspor-stadyum-dolu.jpegEn çok soruların sorulardan birkaçı da Amedspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? 21 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak Amedspor-Boluspor maçı saat 19.00 olarak belirlendi. Maç Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. Amedspor-Boluspor maçı beIN SPORTS MAX 1 de canlı yayınlanması bekleniyor. TRT Spor'un maçı canlı verip vermeyeceği ise netleşmedi.

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