Altınordu, kritik virajda hata yapmadı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hazırlığı yapan Altınordu, düşme hattındaki rakipleriyle oynadığı son 2 maçından 6 puan çıkararak moral buldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Geçen hafta İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'ı 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başaran kırmızı-lacivertliler dün de hafta içi mesaisinde evinde Karaköprü Belediye Spor'u 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı.
Bitime 6 hafta kala lider Sarıyer'in 11 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan 55 puanlı Altınordu, Play-Off hattının dışında yer alan 7'nci basamaktaki Beykoz Anadolu Spor'un 10 puan önünde yer alıyor. İzmir temsilcisi sezonun son haftasında Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip gelecek.
Altınordu'da, Kastamonuspor deplasmanı öncesi kaptan Eren cezalı duruma düştü.
Geçen hafta İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'ı 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başaran kırmızı-lacivertliler dün de hafta içi mesaisinde evinde Karaköprü Belediye Spor'u 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı.
Bitime 6 hafta kala lider Sarıyer'in 11 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan 55 puanlı Altınordu, Play-Off hattının dışında yer alan 7'nci basamaktaki Beykoz Anadolu Spor'un 10 puan önünde yer alıyor. İzmir temsilcisi sezonun son haftasında Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip gelecek.
Altınordu'da, Kastamonuspor deplasmanı öncesi kaptan Eren cezalı duruma düştü.