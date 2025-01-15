Altınordu'da İnegölspor mesaisi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda İnegölspor'la karşılaşacak Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, 3 puan hedefiyle mücadele edeceklerini vurguladı.



Devre arası yapılan Antalya kampının verimli geçtiğini dile getiren genç teknik adam, "Kampımız çok güzel ve verimli geçti. Gereken çalışmaları kampta yaptık. Önceliklerimizden birisi kampımızı sakatlık olmadan tamamlamaktı. Yine kampımıza altyapıdan oyuncularımızı da aldık ve onların son durumunu gördük" dedi.



Şampiyonluk hedefleyen kırmızı-lacivertli takımın teknik patronu Olcay Şahan, ligde her maça ayrı ayrı hazırlandıklarını ifade ederek, "Bizim hedefimiz maç maç bakmak. Öncelikli hedefimiz şu anda zorlu İnegöl deplasmanından 3 puanla dönmektir. Bizim için ilk hedef deplasmandan galibiyetle ayrılmak. Sezon başında belirlemiş olduğumuz hedefe doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Kaan Baysal ile tedavisi süren forvet İlkan Sever forma giyemeyecek.



