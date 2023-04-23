Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alt sıralarda yer alan Altay ile Süper Lig hesapları yapan Göztepe'nin mücadelesi 1-1 berabere bitti.



Altay'ın golünü 76. dakikada penaltıdan 38 yaşındaki Marco Paixao kaydetti. Marco Paixao bu sezon ligde 19. golünü attı.



Göztepe 90+3. dakikada Atınç Nukan'ın golüyle derbide 1 puanı kurtardı.



Ligde dört maçtır kazanamayan Altay puanını 33 yaptı. 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen ama kaybetmeme serisini 10 maça çıkaran Göztepe puanını 54'e çıkardı.



Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altay, Boluspor'a konuk olacak. Göztepe, Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamayacak.



OLAYLI MAÇTAN SONRA İLK KEZ



Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasındaki Altay - Göztepe derbisi öncesi İzmir Emniyeti geniş güvenlik önlemleri aldı. İlk yarıdaki olaylı derbi sonrası Göztepe taraftarları Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na alınmadı. Olaylı derbi sonrası 6 iç saha maçını seyircisiz oynama cezası alan Altay, yine bir Göztepe maçıyla taraftarına kavuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar 154 gün sonra bir iç saha maçında takımlarına destek verdi.



Sezonun ilk yarısında Göztepe'nin ev sahipliğinde 27 Kasım'da Gürsel Aksel Stadı'ndaki derbide 22'nci dakikadan itibaren yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma tatil edilmişti. Olaylı müsabakada Altaylı bir taraftar Göztepe tribünü işaret fişeği atarak Göztepeli bir taraftarın yaralanmasına neden olmuş, Göztepeli bir taraftar ise Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in başında korner direğini parçalamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu iki takımı da hükmen mağlup sayıp, Altay'a 6, Göztepe'ye ise 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.



GÖZTEPE, ATATÜRK TİŞÖRTLERİYLE ISINDI



Göztepeli futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla maç öncesi ısınma bölümüne üzerinde Mustafa Kemal Atatürk resmi bulunan tişörtlerle sahaya çıktı. Göztepe'nin ilk 11'inde 2 değişiklik göze çarptı. Sarı-kırmızılılarda iyileşen stoper Emir ilk 11'e dönerken, Mihojevic kesik yedi. Hikmet'in yerine ise cezası biten Traore orta sahada görev yaptı.



ALTAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Altay'ın ilk 11'inde ise tek değişiklik dikkat çekti. Siyah-beyazlılarda genç oyuncu Onur yedek soyunurken, yerine Deniz Kadah ilk 11'de şans buldu. Deniz eski takımı Göztepe'ye rakip oldu.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Hasan Hüseyin Tetik



Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, Kutay Yokuşlu, Björkander (Dk. 81 İbrahim Öztürk), Naderi (Dk. 81 Efe Sarıkaya), Tolga Ünlü, Arda Gezer, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 90+7 Mehmet Gündüz), Deniz Kadah (Dk. 88 Onur Efe), Paixao



Göztepe: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Dk. 82 Yunus Emre Gedik), Tarık Çamdal (Dk. 70 Uğur Kaan Yıldız), Palmer, Yalçın Kayan, Aliou Traore (Dk. 70 Ngalina), İsmail Köybaşı, Mamah (Dk. 88 Yasin Öztekin), Kvasina



Goller: Dk. 76 Paixao (Penaltıdan) (Altay), Dk. 90+3 Atınç Nukan (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 Kvasina, Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 90+9 Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Dk. 78 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+2 Onur Efe, Dk. 90+10 Efe Sarıkaya (Altay)





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