Altay'da vedalar devam edecek

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı devam eden ve şimdiye kadar 3 oyuncusuyla yollarını ayıran Altay'da 3 futbolcunun daha yuvadan uçması bekleniyor. Arda Gezer ve Kuban Altınbudak'ın sözleşmelerini feshettiği, serbest kalan Onur Efe'nin ise Iğdır FK ile anlaştığı siyah-beyazlılarda kontratı biten sol bek Yusuf Tekin, stoper Yunus Efe Sarıkaya ve orta saha oyuncusu Emre Tangeldi'nin de takımda kalmak istemediği belirtildi.



Yusuf'un maaş konusunda yönetimle anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken, geçen sezon yetiştirme bedelleri ödenmemesi nedeniyle profesyonel yapılamayan Yunus Efe ve Emre de üst liglerden taliplerinin olduğunu söyleyerek masadan kalktı. Yunus Efe'nin ismi Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'la anılırken Yusuf ve Emre'nin gideceği kulüpler belirsizliğini koruyor. Altay'da henüz resmi sözleşme imzalamayan Teknik Direktör Tuna Üzümcü'nün U19 takımından kadroya takviye yapmayı planladığı ifade edildi.



