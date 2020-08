Ali Koç'un gözü kararmadı, açıldı!

Selim Koray yazdı;



Fenerbahçe'ye Sosa (35), Gökhan Gönül (35), Gustavo (33), Caner (31), Novak (30) gibi oyuncular transfer edildi ve ilk bakışta Ali Koç'un gözünün karardığını ve 2 yıl önceki 'gençleştirme' söylemlerinden uzaklaştığını düşünebiliriz ama gerçekler pek öyle değil. Ali Başkan'ın gözü kararmadı, bence gözü açıldı.



Süper Lig'de şampiyonluğa oynayabilmek için dengeli bir kadro kurmak gerekir. Peki herkesin bahsettiği ama çoğunun net olarak anlatamadığı denge nedir?



Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe için günümüz şartlarında denge, kulübü bir taraftan içinde bulunduğu borç batağından çıkartmaya çalışırken öbür taraftan şampiyonluğa oynayabilecek kadroyu da kurabilmek, yani kulübü küçültmeden ve iddiasını kaybettirmeden borçları azaltabilmektir. Tabi bunları söylemesi kolay da yapması çok zor.



Sn. Ali Koç da ilk 2 yıl çok zorlandı ama bugün baktığımızda artık Fenerbahçe'nin neredeyse ilk 11'i daha kamp süreci başlamadan belli ve halen kadromuzda her ne kadar Berke ve Barış şu an kiralık olarak başka takımda olsalar da Berke, Barış, Altay, Jailson, Ferdi, Zajc, Ömer Faruk vb. her an Fenerbahçe'ye büyük gelir sağlama potansiyeli olan oyuncular da mevcut. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin strateji değiştirip tamamen yaşlı oyunculara yöneldiğini söylemek yanlış olur.



Sadece Fenerbahçe değil, özel sektörde marka olmuş tüm şirketler böyle yönetilirler. Dengeyi sağlamak şarttır.



Büyük maaşları tecrübeli insanlara vererek amiral gemiyi güçlü tutarlar ama diğer taraftan da geleceği planlamak adına yetenekli gençleri de bünyeye katarlar. Futbolda da mühim olan işte bu dengeleri koruyarak ve mali yapıyı kademeli olarak düzelterek her yıl şampiyonluğa oynayabilmektir. Sn. Ali Koç, teknik ve idari kadrolarının yanında yöneticileriyle de birlikte bu defa dengeyi tutturacak gibi gözüküyor.