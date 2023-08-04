ALFAS bedelsiz ne zaman 2023: ALFAS ne zaman bölünecek?

Alfa Solar Enerji şirketi 2022 yılı içerisinde halka arz oldu ve Borsa İstanbul'un gözde şirketleri arasında yer almayı başardı. Alfa Solar Enerji performansı ile birçok şirket yatırımcısının ilgisini üstüne çekti. Şirketin halka arzında gösterdiği yükselişin ardından bu kez de dev bedelsiz kararı yatırımcıları heyecanlandırdı. Birçok yatırımcı arama motorlarında "ALFAS ne zaman bölünecek? ALFAS bedelsiz sermaye artırımı yaptı mı?" sorularına yanıt aradılar. Merak edilen soruların cevapları haberin detaylarında…Alfa Solar Enerji şirketi (ALFAS hissesi), %700 oranında bedelsiz sermaye arttırma kararı aldı. Bedelsiz kararı ilk olarak 06.06.2023 tarihinde yapılan açıklama ile belirtildi. Bedelsiz tarihi, SPK ve Ticaret Bakanlığına yapılacak başvurulardan sonra belirlenebilecektir.Bedelsiz oranı %700 olduğu için ALFAS hissedarlarına, ellerindeki her hisse için 7 tane daha hisse verilecektir. Dolayısıyla elinizdeki hisselerin adedini 8 ile çarparak bedelsiz bölünmeden sonraki hisse sayısını bulabilirsiniz. Bedelsiz sonrası hisse fiyatı da bölünmeden bir gün önceki kapanış fiyatının 8'e bölünmesi ile hesaplanabilecektir.Alfa Solar Enerji (ALFAS) %700 oranında bedelsiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada şirket sermayesinin yüzde 700 oranında bedelsiz olarak artırılması çerçevesinde ihraç edilecek 56 milyon TL nominal değerli 56 milyon adet (A) grubu ve 266 milyon TL 266 milyon adet grubu payların, pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacağını paylaştı. Sermaye artırımı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na gerekli başvuruların yapılacağı ifade edildi.