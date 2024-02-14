Haber Tarihi: 14 Şubat 2024 17:05 - Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 17:05

ALES ne zaman? 2024 ALES/1 başvuruları ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite lisans mezunlarının, yeni yılda yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES için başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Peki, 2024 ALES başvuruları ne zaman?

ALES ne zaman? 2024 ALES/1 başvuruları ne zaman?
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2024 ALES başvuruları için geri sayım başladı. 2023 yılının son ALES sınavı tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Şimdi gözler yeni yılda yapılacak olan ALES sınav ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

2024 ALES SINAV TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.


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