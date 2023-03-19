Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Avrupa Ligi'ne Son 16'da veda eden Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Sarı Lacivertliler, 26. haftada Alanyaspor'a konuk olacak. Lider Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetmesi sonrası puan farkını azaltma şansı yakalayan Jorge Jesus'un ekibi, deplasmanda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ersun Yanal'la ilk sınavını Başakşehir karşısında veren ve sahadan 3 puanla ayrılan Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne 2-0 kaybetti. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor.Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Alanyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, KokaFenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Osayi, İsmail, Arao, Zajc, Emre Mor, King, ValenciaSarı-Lacivertliler, Alanyaspor deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe'de savunmanın kilit ismi Attila Szalai, Süper Lig'de bu sezon cezası sebebiyle ilk kez bir maçta forma giyemeyecek. Szalai'nin yanı sıra Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique de sakatlıkları nedeniyle zorlu karşılaşma öncesi kafileye dahil edilmediler.Ev sahibi Alanyaspor'da Fenerbahçe'ye karşı bu akşam, Ankaragücü maçında cezalı duruma düşen Leroy Fer forma giyemeyecek. Fer'in yerine Lusamba'nın oynaması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Fatih Aksoy'un ise henüz durumunun netleşmediği konuşuluyor. Akdeniz ekibinde ayrıca Fatih'le birlikte Umut Güneş ve Yusuf Özdemir, kart sınırındaki oyuncular. Bu isimlerden kart görenler, ligde Giresunspor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar.Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklanan Fenerbahçe'de, bu akşamki Alanyaspor karşılaşması öncesi sarı kart alarmı verildi. Alanya sınavı öncesi Kanarya'da sarı kart sınırında tam 7 futbolcu bulunuyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Sarı Lacivertliler, ligde Akdeniz ekibinin konuğu olduktan sonra Kadıköy'de Beşiktaş'la karşılaşacak.Teknik ekip, Milli aradan sonra oynanacak bu derbide bir sıkıntı yaşamamak adına söz konusu oyuncuları şimdiden, gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao kart görmeleri halinde, Siyah-Beyazlılar'a karşı takımlarını yalnız bırakacaklar.Sezonun ilk yarısında Alanyaspor'u sahasında 5-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'deki son mağlubiyetini 8 Şubat 2023'te Kadıköy'de 3-0'lık sonuçla Galatasaray karşısında yaşamıştı. Kanarya, ligde daha sonra çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyerek, bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puanı kaptı.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'un başında bu akşam Süper Lig kariyerinde 25. kez Sarı-Lacivertliler'e rakip olacak. Yanal'ın takımları, Kanarya'ya karşı 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Tecrübeli hoca, SarıLacivertliler'le oynadığı son 8 maçı da kaybetti. Yanal, son zaferini ise 25 Şubat 2012'de Eskişehirspor'un başında 2-1'lik skorla almıştı.