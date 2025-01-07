Al Ahli, Julian Draxler'in sözleşmesini uzattı

Katar ekiplerinden Al Ahli, Julian Draxler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Al Ahli, Julian Draxler'in sözleşmesini uzattı
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07 Ocak 2025 21:05
Katar ekiplerinden Al Ahli SC, Alman futbolcu Julian Draxler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun başında Paris Saint Germain'den 9 milyon Euro karşılığında Ah Ahli'ye transfer olan Draxler, bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi. 


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