Al Ahli, Julian Draxler'in sözleşmesini uzattı

Katar ekiplerinden Al Ahli SC, Alman futbolcu Julian Draxler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonun başında Paris Saint Germain'den 9 milyon Euro karşılığında Ah Ahli'ye transfer olan Draxler, bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Geçtiğimiz sezonun başında Paris Saint Germain'den 9 milyon Euro karşılığında Ah Ahli'ye transfer olan Draxler, bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.
✍Al-Ahli, Julian Draxler'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. pic.twitter.com/xVXx7MYyyR
— Sporxtv (@sporxtv) January 7, 2025