AKP seçim vaatleri 2023: AK Parti, Erdoğan seçim vaatleri 2023

2023 seçimlere artık çok bir süre kalırken AK Parti'nin seçim vaatlerini Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda açıkladı. Seçimlere "Durmak Yok Yola Devam" sloganıyla giren AK Parti bu kez "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçim vaatleri seçim beyannamesi ile belli oluyor. İşte AK Parti 2023 seçim vaatleri...AKP'nin ekonomi vaatleri arasında ön plana çıkanlar ise şunlar oldu:Enflasyon tek haneye inecek,2024-2028 arasında ortalama büyüme yüzde 5,5 olacak,2028 sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğü ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşılacak,5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturulacak, işsizlik oranı yüzde 7'nin altına gerileyecek,Çalışanların ücretleri daima enflasyonun üzerinde artırılacak,Kamuya işe alımlarda görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırılacak,Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak, aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek,İhracat 2028'de en az 400 milyar dolara yükselecek,Turist sayısının 90 milyona, turizm gelirinin ise 100 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor,Kamu İhale Kanunu güncellenecek.Erdoğan, emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti;"Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.""Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyi ilgilendiren müjdeleri şöyle:"Tarım ve sanayi sektörleri başta olmak üzere bölgesel anlamda rekabet potansiyeli arz eden alanlarda yeni bir teşvik düzenlemesi yapılarak hızlı ve etkili bir yatırım hamlesi başlatılacaktır.Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAKAile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır.Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;-Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,-Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,-Yeni evlilikler teşvik edilecektir.Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacağız. Bu amaçla, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Programı uygularken gençlere öncelik vereceğiz.Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah payı almalarını sağlayacağız.Üniversiteli gençlerimize «Gençlik Kartı» uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz.Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız.Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.Genç girişimcilerimiz için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kuracağız.TARGİB'lerde;-Ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, genç girişimcilerimize herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi-Kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği ve-Belirli bir süreyle ürün alım garantisi veya sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasını sağlayacağız.Müracaat eden her öğrenciye öğrenim kredisi, ihtiyaç sahibi öğrencilere ise burs imkanı sağlamaya, bu kapsamda aktarılan kaynakları artırarak devam edeceğiz.Yurtdışındaki vatandaşlarımızın tatil dönemlerinde ülkemize THY'le gelip dönebilmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.Geliştirdiğimiz kavramsal tasarım ve kriptolojik altyapı ile test sürecini başlattığımız yeni nesil dijital Türk Lirası projesini hayata geçireceğiz."