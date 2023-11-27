AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ MALATYA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi, aday belirleme sürecinde önemli aşamalardan birisi olan teşkilat temayül gerçekleştirdiklerini ifade etti. Malatya'da AK Parti aday adaylarında temayül heyecanı
AK Parti belediye başkan aday adayları da temayül yoklamasında teşkilatın oyunu almak için yarıştı. Bugün saat 10: 00' da başlayan temayül saat 16: 00'da sona erdi.
Malatya'nın Yeşiltepe Spor Kompeksinde yapılan temayüle AK Parti Amasya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Av. Haluk İpek, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan gözlemci olarak katıldı. Temayül de kapıda yer alan Belediye başkan aday adayları teşkilat üyelerinden oy istedikleri dikkat çekti.
Malatya'da AK Parti aday adaylarında temayül heyecanı
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI…:
MALATYA
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Malatya Büyükşehir
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Mevcut Başkan Selahattin Gürkan
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Ahmet Durmuş AK PARTİ BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI…:
Mevcut Başkan Osman Güder
1. Latif Okyay
2. Betül Özçınar
3. Adil Culha
4. Murat Görgeç
5. Mehmet Nuri Alan
6. Mehmet Karadeniz
7. Haciali Arslan
8. Halise Çine
9. Mehmet Çolak
10. Cemal Erkoç
11. Gazi Ergün
12. Selçuk Özhan
13. Osman Şaşa
14. Ramazan Özcan AK PARTİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI…: Mevcut Başkan Mehmet Çınar
1. Kahraman Kavuk
2. Kenan Aydogan
3. Habip Ahmet Şahin
4. Selim Pilten
5. Muhammet Emin Yalçınkaya
6. Mehmet Mirza Dinçer
7. Mustafa Katipoğlu
8. Numan Özcan
9. Hamit Özpolat
10. Abdulaziz Aslan
11. Yunus Emre Fidanel
12. Kenan Sağdıç
13. İsmail Hakkı Pekel AKÇADAĞ
Arif Tutal
Battal Tuncal
Fuat Özdemir
Hasan Ulutaş
Murat Maskar
Nuri Evin
Osman Güde
Yusuf Duman ARAPGİR
Ali Fikri Konukcu
Çetin Özdemir
Kamber Mehmet Tümer
Mehmet Coşer Gömüç
Mehmet Sadık Karagöz
Recep Kamuran Sezer ARGUVAN
Burak Ateş DARENDE
Abdulkadir Ayhan
Abdurrahman Yıldırım
Alican Bozkurt
Bektaş Ovacı
Dursun Kayış
Hulusi Kaya
Mehmet Gültekin
Mehmet Nejmettin Erdoğan
Mesut Karagülle
Murat Doğan
Orhan Ormancı
Ömer Kocamemik
Süleyman Eser
Zeki Bozkurt DOĞANŞEHİR
Faruk Taşdemir
Mehmet Sabancı
Mesut Sülü
Murat Kavuncuoğlu HEKİMHAN
Adil Ağcan
Burhan Metin Özer
Kemal Oktay
Kemal Deniz KALE
Abdulvahap Ortaç
Ahmet Akbaş
Bünyamin Özdemir
Celal Kayaduman
Cemal Akdemir
Furkan Topalan
Gülhan Kırıcı Bayındır
Hasan Ayaz
Hasan Yusuf Gökhan
İhsan Özbay
Mahmut Özbaysar
Mustafa Kızıltaş
Yaşar Koca KULUNCAK
Mehmet Boyraz
Menderes İnci
Mustafa Mecit PÜTÜRGE
Ali Tanrıverdi
Ergün Paşahan
Hasan Karakaş
Hasan Avşar
Ramazan Paşahan
Tekbir Köse YAZIHAN
Eren Topcu
Hamdi Kuşbey
İhsan Akın
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