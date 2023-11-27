Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:07

AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ MALATYA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Malatya belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi, aday belirleme sürecinde önemli aşamalardan birisi olan teşkilat temayül gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Malatya'da AK Parti aday adaylarında temayül heyecanı

AK Parti belediye başkan aday adayları da temayül yoklamasında teşkilatın oyunu almak için yarıştı. Bugün saat 10: 00' da başlayan temayül saat 16: 00'da sona erdi.

Malatya'nın Yeşiltepe Spor Kompeksinde yapılan temayüle AK Parti Amasya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Av. Haluk İpek, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan gözlemci olarak katıldı. Temayül de kapıda yer alan Belediye başkan aday adayları teşkilat üyelerinden oy istedikleri dikkat çekti.

Malatya'da AK Parti aday adaylarında temayül heyecanı


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI…:

MALATYA

Resim

Malatya Büyükşehir
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Resim

Mevcut Başkan Selahattin Gürkan

Resim

Ahmet Durmuş

AK PARTİ BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI…:

Mevcut Başkan Osman Güder

1. Latif Okyay

2. Betül Özçınar

3. Adil Culha

4. Murat Görgeç

5. Mehmet Nuri Alan

6. Mehmet Karadeniz

7. Haciali Arslan

8. Halise Çine

9. Mehmet Çolak

10. Cemal Erkoç

11. Gazi Ergün

12. Selçuk Özhan

13. Osman Şaşa

14. Ramazan Özcan

AK PARTİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI…:

Mevcut Başkan Mehmet Çınar

1. Kahraman Kavuk

2. Kenan Aydogan

3. Habip Ahmet Şahin

4. Selim Pilten

5. Muhammet Emin Yalçınkaya

6. Mehmet Mirza Dinçer

7. Mustafa Katipoğlu

8. Numan Özcan

9. Hamit Özpolat

10. Abdulaziz Aslan

11. Yunus Emre Fidanel

12. Kenan Sağdıç

13. İsmail Hakkı Pekel

AKÇADAĞ

Arif Tutal

Battal Tuncal

Fuat Özdemir

Hasan Ulutaş

Murat Maskar

Nuri Evin

Osman Güde

Yusuf Duman

ARAPGİR

Ali Fikri Konukcu

Çetin Özdemir

Kamber Mehmet Tümer

Mehmet Coşer Gömüç

Mehmet Sadık Karagöz

Recep Kamuran Sezer

ARGUVAN

Burak Ateş

DARENDE

Abdulkadir Ayhan

Abdurrahman Yıldırım

Alican Bozkurt

Bektaş Ovacı

Dursun Kayış

Hulusi Kaya

Mehmet Gültekin

Mehmet Nejmettin Erdoğan

Mesut Karagülle

Murat Doğan

Orhan Ormancı

Ömer Kocamemik

Süleyman Eser

Zeki Bozkurt

DOĞANŞEHİR

Faruk Taşdemir

Mehmet Sabancı

Mesut Sülü

Murat Kavuncuoğlu

HEKİMHAN

Adil Ağcan

Burhan Metin Özer

Kemal Oktay

Kemal Deniz

KALE

Abdulvahap Ortaç

Ahmet Akbaş

Bünyamin Özdemir

Celal Kayaduman

Cemal Akdemir

Furkan Topalan

Gülhan Kırıcı Bayındır

Hasan Ayaz

Hasan Yusuf Gökhan

İhsan Özbay

Mahmut Özbaysar

Mustafa Kızıltaş

Yaşar Koca

KULUNCAK

Mehmet Boyraz

Menderes İnci

Mustafa Mecit

PÜTÜRGE

Ali Tanrıverdi

Ergün Paşahan

Hasan Karakaş

Hasan Avşar

Ramazan Paşahan

Tekbir Köse

YAZIHAN

Eren Topcu

Hamdi Kuşbey

İhsan Akın

 
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