AFAD kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı? 2024 AFAD kira yardımı ne kadar?

12 Ocak 2024 tarihi itibarıyla, depremzedelere verilen kira yardımı uzatılmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı Nisan ayında yaptığı açıklamada, depremzedelere 1 yıl kira yardımı yapılacağını belirtmişti. Bu açıklamaya göre, depremzedeler Aralık 2023'e kadar kira yardımı almaya devam edeceklerdir.

Temmuz ayında yapılan açıklamada, geçici konut ve kira yardımı sürecinin Temmuz sonu itibariyle tamamlanacağı belirtilmiştir. Bu açıklama, kira yardımı süresinin uzatılabileceği ihtimalini gündeme getirmiştir. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Depremzedelere kira yardımı uzatılırsa, bu konudaki duyurular AFAD tarafından yapılacaktır. Depremzedelerin, kira yardımı hakkındaki güncel bilgileri AFAD'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri önerilir.

Depremzedelere kira yardımı uzatılırsa, bu konudaki duyurular AFAD tarafından yapılacaktır. Depremzedelerin, kira yardımı hakkındaki güncel bilgileri AFAD'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri önerilir.

Dolayısıyla, depremzedelere kira yardımı ne kadar sürecek sorusu için şu an için kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Kira yardımı süresinin uzatılabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak, depremzedelerin kira yardımı hakkındaki güncel bilgileri takip etmeleri önerilir.