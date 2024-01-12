Haber Tarihi: 12 Ocak 2024 11:47 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 11:47

AFAD kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı? 2024 AFAD kira yardımı ne kadar?

Depremzede kira yardımı ödeme tarihi 2024, hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. AFAD depremzede kira yardımı, E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen "Afetzede Barınma Desteği Başvurusu" akabinde hesaplara yatırılıyor. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi sonrası başlayan depremzede kira yardımı desteği depremde ev sahibi olanlar için 12 aylığına 5 bin TL, depremde kiracı olanlar için ise yine 12 aylığına 3 bin TL olarak veriliyor. 2024 ödeme tarihi için beklentiler artarken, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi. Peki, AFAD kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı? 2024 AFAD kira yardımı ne kadar?

AFAD kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı? 2024 AFAD kira yardımı ne kadar?
Abone Ol
Depremzede kira yardımının ne zaman yatacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle depremzede kira yardımı ödeme tarihi için beklentiler yoğunlaştı. AFAD depremzede kira yardımı ödemesi, Ziraat Bankası üzerinden hesaplara yatırılıyor. Depremzede kira yardımı ödeme tarihi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde 330 bin hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız" dedi. Kira yardımı sorgulamaları, bankada hesabı olmayanlar için ise SMS ile öğrenilebiliyor. Peki, depremzede kira yardımı ne zaman ödenecek? İşte, detaylar. 

Depremzede Kira Yardımı Uzatıldı Mı?

12 Ocak 2024 tarihi itibarıyla, depremzedelere verilen kira yardımı uzatılmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı Nisan ayında yaptığı açıklamada, depremzedelere 1 yıl kira yardımı yapılacağını belirtmişti. Bu açıklamaya göre, depremzedeler Aralık 2023'e kadar kira yardımı almaya devam edeceklerdir.

Temmuz ayında yapılan açıklamada, geçici konut ve kira yardımı sürecinin Temmuz sonu itibariyle tamamlanacağı belirtilmiştir. Bu açıklama, kira yardımı süresinin uzatılabileceği ihtimalini gündeme getirmiştir. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Depremzedelere kira yardımı uzatılırsa, bu konudaki duyurular AFAD tarafından yapılacaktır. Depremzedelerin, kira yardımı hakkındaki güncel bilgileri AFAD'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri önerilir.

Depremzedelere Kira Yardımı Ne Kadar Sürecek?

Depremzedelere kira yardımı uzatılırsa, bu konudaki duyurular AFAD tarafından yapılacaktır. Depremzedelerin, kira yardımı hakkındaki güncel bilgileri AFAD'ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri önerilir.

Dolayısıyla, depremzedelere kira yardımı ne kadar sürecek sorusu için şu an için kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Kira yardımı süresinin uzatılabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak, depremzedelerin kira yardımı hakkındaki güncel bilgileri takip etmeleri önerilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
AFAD
Gündem

Diğer Haberler

Hatayspor ile Pendikspor karşı karşıya Hatayspor Hatayspor ile Pendikspor karşı karşıya
Hakem Halil Umut Meler yeniden sahalara dönüyor Trendyol Süper Lig Hakem Halil Umut Meler yeniden sahalara dönüyor
MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırlıyor Ankaragücü MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2 puan ortalaması yakaladı Trabzonspor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2 puan ortalaması yakaladı
Beşiktaş'ın konuğu Fatih Karagümrük Beşiktaş Beşiktaş'ın konuğu Fatih Karagümrük
ABD Yemen'i neden vuruyor? Yemen neden bombalanıyor? Gündem ABD Yemen'i neden vuruyor? Yemen neden bombalanıyor?
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Fenerbahçe Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Başakşehir'de Alanya öncesi son durum! RAMS Başakşehir Başakşehir'de Alanya öncesi son durum!
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de yeni hedef Çağlar Söyüncü!
2
Erol Bulut'tan Umut Nayir için açıklama!
3
Galatasaray'da Sacha Boey'den kötü haber!
4
Bakasetas için transfer açıklaması!
5
Fenerbahçe, Rade Krunic transferini bitirdi
6
Galatasaray'dan Mangala'ya teklif!
7
Galatasaray, Berkan Kutlu'yu açıkladı!

SON HABERLER

yukarı ok