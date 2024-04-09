Haber Tarihi: 09 Nisan 2024 11:36 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 11:36

Adetliyken mezarlığa gidilir mi, kabir ziyareti yapılır mı? Regl iken mezarlığa gidilir mi?

"Dini günlerde pek çok kişi mezarlığa gitmekte ve dua etmektedir. Kabir ziyaretine gitmek isteyen bayanlar regl dönemlerinde gidip gidemeyeceğini merak etmektedir. Peki, adetliyken mezarlığa gidilir mi? Regl döneminde kabir ziyareti yapılır mı? Sizlere adet döneminde kabir ziyaretine gidilip gidilemeyeceğini detaylıca derledik."

Adetliyken mezarlığa gidilir mi, kabir ziyareti yapılır mı? Regl iken mezarlığa gidilir mi?
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Adetliyken mezarlığa gitmek ve kabir ziyareti yapmak caiz midir? Bu, birçok Müslüman kadının merak ettiği bir konudur. Bu yazıda, bu konudaki farklı görüşleri inceleyecek ve adetliyken kabir ziyareti yapmanın hükmü hakkında bilgi vereceğiz.

Hanefi Mezhebi: Hanefi mezhebine göre, adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak mekruhtur. Fakat bu, kesin bir yasak değildir. Adetliyken mezarlığa giren ve kabir ziyareti yapan bir kadına günah yazılmaz.

Şafii Mezhebi: Şafii mezhebine göre, adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caiz değildir. Bu mezhebe göre, adetliyken mezarlığa giren bir kadın, namaz kılamaz ve Kur'an okuyamaz.

Maliki Mezhebi: Maliki mezhebine göre, adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, adetliyken mezarlığa giren bir kadın, kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.

Hanbeli Mezhebi: Hanbeli mezhebine göre, adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, adetliyken mezarlığa giren bir kadın, kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Görüşü: Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konudaki görüşünü şu şekilde açıklamıştır:

"Adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat adetliyken mezarlığa giren bir kadın, kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır."

Adetliyken Mezarlığa Girerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Adetliyken mezarlığa giren bir kadın, abdestli olmalıdır.

Mezarlığa girerken dua okumalıdır.

Kabirlere saygılı davranmalıdır.

Kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.

Mezarlıktan çıkarken dua okumalıdır.

Sonuç:

Adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat adetliyken mezarlığa giren bir kadın, bazı hususlara dikkat etmelidir. Bu hususlar şunlardır:

Abdestli olmak

Dua okumak

Kabirlere saygılı davranmak

Kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmak
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