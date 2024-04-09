Adetliyken mezarlığa gidilir mi, kabir ziyareti yapılır mı? Regl iken mezarlığa gidilir mi?

Adetliyken mezarlığa gitmek ve kabir ziyareti yapmak caiz midir? Bu, birçok Müslüman kadının merak ettiği bir konudur. Bu yazıda, bu konudaki farklı görüşleri inceleyecek ve adetliyken kabir ziyareti yapmanın hükmü hakkında bilgi vereceğiz.

Hanefi Mezhebi: Hanefi mezhebine göre, adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak mekruhtur. Fakat bu, kesin bir yasak değildir. Adetliyken mezarlığa giren ve kabir ziyareti yapan bir kadına günah yazılmaz.

Şafii Mezhebi: Şafii mezhebine göre, adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caiz değildir. Bu mezhebe göre, adetliyken mezarlığa giren bir kadın, namaz kılamaz ve Kur'an okuyamaz.

Maliki Mezhebi: Maliki mezhebine göre, adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, adetliyken mezarlığa giren bir kadın, kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.

Hanbeli Mezhebi: Hanbeli mezhebine göre, adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, adetliyken mezarlığa giren bir kadın, kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Görüşü: Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konudaki görüşünü şu şekilde açıklamıştır:

"Adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat adetliyken mezarlığa giren bir kadın, kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır."

Adetliyken mezarlığa giren bir kadın, abdestli olmalıdır.



Mezarlığa girerken dua okumalıdır.



Kabirlere saygılı davranmalıdır.



Kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.



Mezarlıktan çıkarken dua okumalıdır.



Adetliyken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat adetliyken mezarlığa giren bir kadın, bazı hususlara dikkat etmelidir. Bu hususlar şunlardır:

Abdestli olmak



Dua okumak



Kabirlere saygılı davranmak



Kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmak