Aberdeen - PAOK Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Aberdeen PAOK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. PAOK, deplasmanda Aberdeen ile karşı karşıya gelecek. Peki, Aberdeen PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aberdeen PAOK maçı şifresiz canlı izleme detayları…Aberdeen - PAOK maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)