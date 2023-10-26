Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:47

Aberdeen - PAOK Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Aberdeen PAOK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Aberdeen PAOK maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Aberdeen PAOK maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. PAOK, UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Aberdeen ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Aberdeen PAOK maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Aberdeen PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aberdeen PAOK maçı canlı izleme detayları

Aberdeen - PAOK Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Aberdeen PAOK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. PAOK, deplasmanda Aberdeen ile karşı karşıya gelecek. Peki, Aberdeen PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aberdeen PAOK maçı şifresiz canlı izleme detayları…
ABERDEEN – PAOK MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



ABERDEEN – PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aberdeen - PAOK maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:


19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

 

 
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