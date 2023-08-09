ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos

ABD üretici enflasyonu verileri, birçok kişinin gündeminde yer alması nedeniyle ABD ÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri hangi tarihte açıklanıyor?Temmuz ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi.Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,3 iken yıllık beklentisi yüzde 3,1 olarak belirtilmişti.Gelen veriler beklentilerden daha iyi gelerek, ekonomide düzelme sinyali verdi.ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde beklenenden fazla yükseliş kaydeden verinin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. ÜFE, geçen yıl aralıkta ise yüzde 0,2 azalmıştı.Üretici fiyatları, ocakta yıllık bazda da yüzde 6 artış kaydetti. Bu dönemde yüzde 5,4 olması öngörülen üretici enflasyonu, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 6,5 olmuştu.Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 5,4 arttı.Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,9 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,8 artış göstermişti.ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.