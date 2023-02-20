71 ilde okullar tatil mi? 71 ilde okullar okullar ne zaman açılacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündemde olan okulların açılacağı süreçle ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Bakan Özer ayrıca deprem felaketinden etkilenen 10 ilde eğitimin nasıl olacağı konusunda önemli mesajlar verdi. Peki, okullar 10 ilde ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Pazartesi hayatı normalleştirmek adına 71 ilde eğitim öğretime başlıyoruz. 10 il ile ilgili çalışmaları nihayetlendirdik. 10 ilde hangi il ve ilçelerde eğitime başlayacağımızı salı günü açıklayacağız. ifadelerini kullandıÖzer Kilis'te yaptığı açıklamada ise "Biliyorsunuz pazartesi günü 71 ilde okullarımız açılıyor, eğitim-öğretime başlıyor. Şu an itibarıyla 54 bin 282 öğrencimiz diğer illere nakledildi. Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik. Bu öğrencilerin de istemeleri durumda, pansiyonlarımızda rahat bir şekilde kullanabilecekler. İnşallah yarından sonra bu 10 ilimizdeki eğitim öğretimin nasıl olacağıyla ilgili kapsamlı bir açıklamayla sizlerle paylaşacağım." dedi.Depremden etkilenmeyen bölgelerde okullar 20 Şubat Pazartesi günü 2. döneme başlayacak. Bakan Mahmut Özer yaptığı açıklamada "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamasını yapmıştı.Deprem bölgesi dışında kalan illerde okullar 20 Şubat Pazartesi günü açılacak. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için ise 1 Mart'a kadar değerlendirme tamamlanacak.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" denildi.Açıklamanın devamında karardan 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenin etkileneceği belirtildi. İstanbul'da tahliye edilecek okulların listesi belli oldu. Tahliye edilecek okulların listesi şu şekilde;Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada " "Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de." ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından deprem bölgesindeki okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacağını açıklamıştı.Ayrıca deprem bölgesinde okuyan öğrencilere diğer illere nakil hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün (18 Şubat 2023) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesinden diğer illere nakil olan öğrencilerin de devam şartının kaldırıldığını açıkladı.Özer " Deprem bölgesinde 10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleriyle ilgili süreç kapsamında 48.457 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik.Bugün de aldığımız yeni bir kararla, deprem bölgesinden nakil olan öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız" ifadelerini kullandı.