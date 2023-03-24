45 bin öğretmen ataması branş dağılımı! 2023 MEB öğretmen atamaları branş dağılımı kontenjanları!





SIRANO







ALAN ADI



TABAN



PUAN



KONTENJAN



SAYISI



1



Adalet



50



45



2



AileveTüketiciHizmetleri



50



3



3



Almanca



50



250



4



Arapça



50



440



5



BedenEğitimi



50



1.100



6



BilişimTeknolojileri



50



217



7



Biyoloji



50



450



8



BiyomedikalCihazTeknolojileri



50



21



9



BüroYönetimi/BüroYönetimiveYöneticiAsistanlığı



50



7



10



Coğrafya



50



750



11



Çince



50



1



12



ÇocukGelişimiveEğitimi



50



60



13



Denizcilik/GemiYönetimi



50



14



14



Denizcilik/GemiElektroniği



50



1



15



Denizcilik/GemiMakineleri



50



4



16



DinKültürüveAhlâkBilgisi



50



2.604



17



ElSanatlarıTeknolojisi/ElSanatları



50



89



18



ElSanatlarıTeknolojisi/Nakış



50



22



19



Elektrik-ElektronikTeknolojisi/Elektrik



50



238



20



Elektrik-ElektronikTeknolojisi/Elektronik



50



150



21



EndüstriyelOtomasyonTeknolojileri



50



38



22



Felsefe



50



401



23



FenBilimleri



50



2.064



24



Fizik



50



787



25



Fransızca



50



13



26



Gazetecilik



50



3



27



GelenekselTürkSanatları



50



3



28



GemiYapımı/Gemi İnşa



50



2



29



GemiYapımı/Yatİnşa



50



4



30



GıdaTeknolojisi



50



21



31



GiyimÜretimTeknolojisi/ModaTasarımTeknolojileri



50



48



32



GörselSanatlar



50



602



33



GrafikveFotoğraf/Fotoğraf



50



3



34



GrafikveFotoğraf/Grafik



50



20



35



HalklaİlişkilerveOrganizasyonHizmetleri/Halklaİlişkiler



50



3



36



Harita-Tapu-Kadastro/HaritaKadastro



50



7



37



Harita-Tapu-Kadastro/Tapu



50



1



38



HastaveYaşlıHizmetleri



50



88



39



HayvanSağlığı/HayvanYetiştiriciliğiveSağlığı/HayvanSağlığı



50



27



40



HayvanSağlığı/HayvanYetiştiriciliğiveSağlığı/HayvanYetiştiriciliği



50



13



41



İlköğretimMatematik



50



2.656



42



İmam-HatipLisesiMeslekDersleri



50



430



43



İngilizce



50



2.433



44



İnşaatTeknolojisi/YapıDekorasyon



50



8



45



İnşaatTeknolojisi/YapıTasarım



50



3



46



İspanyolca



50



1



47



İtfaiyecilikveYangınGüvenliği



50



4



48



Kimya/KimyaTeknolojisi



50



552



49



KonaklamaveSeyahatHizmetleri /EğlenceHizmetleri



50



3















16.704





45 bin öğretmen ataması branş dağılımı tahmini! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1 Eylül'de yapılacak öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımını ve kontenjan sayılarını açıkladı. Böylece, milyonlarca gencin hayalini kurduğu atamaların ne zaman yapılacağı belli olurken; taban puanlar da paylaşıldı. Atama bekleyen adaylar, MEB tarafından yayımlanan atama kılavuzunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte 45 bin öğretmen ataması hakkında merak edilen detaylar...Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.