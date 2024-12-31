Haber Tarihi: 31 Aralık 2024 16:17 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 16:17

31 Aralık kandil mi? 1 Ocak 2025 kandil mi?

31 Aralık kandil mi sorusu, pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Regaip Kandilinin 31 Aralık tarihine denk geldiği ifadeleri dolayısıyla Regaip Kandili ne zaman, sorusu da gündemde yer alıyor. Yılın ilk kandili, Recep ayı içerisinde idrak edilecek. Regaip Kandili gününde de ibadetler gerçekleştirilecek ve eller semaya açılacak. 2025 Kandil günleri, Diyanet takvimi ile belli oldu. Peki 2025 yılı ilk kandil ne zaman? 31 Aralık kandil mi? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...

31 Aralık kandil mi? 1 Ocak 2025 kandil mi?
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31 Aralık tatil mi sorusu ve Regaip Kandili tarihi, 2025 yılı yaklaşırken merak ediliyor. Yılın ilk kandili, üç ayların da başlamasıyla idrak edilecek. Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili, Recep ayının ilk haftası idrak edilecek. Yeni yıla az bir zaman kala da Regaib Kandili'nin hangi güne denk geldiği ve diğer kandil tarihleri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

31 ARALIK KANDİL Mİ, REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Regaip kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç ayların ilki Recep ayı 2025 yılı içerisinde 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.
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