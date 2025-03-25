Haber Tarihi: 25 Mart 2025 15:11 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 15:11

25 Mart Kadir Gecesi Mi? Bugün Kandil Mi? 2025 Diyanet

25 Mart Salı günü Kadir Gecesi mi? Bugün kandil mi? İşte 2025 yılı kandil takvimi ve Kadir Gecesi'nin önemi

25 Mart Kadir Gecesi Mi? Bugün Kandil Mi? 2025 Diyanet
Abone Ol
25 Mart Kadir Gecesi mi? Bugün kandil mi? Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bu sorular, özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sıkça gündeme geliyor. Peki, 25 Mart 2025 Salı günü Kadir Gecesi mi veya bugün herhangi bir kandil mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre bu soruların cevapları ve detaylı bilgiler...

25 MART 2025 KADİR GECESİ Mİ?

25 Mart Kadir Gecesi mi? Bu sorunun cevabı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 yılı dini günler takvimine göre hayırdır. Kadir Gecesi 2025, Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilecek olup, bu tarih 26 Mart 2025 Çarşamba gününü 27 Mart 2025 Perşembe gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Dolayısıyla, 25 Mart 2025 Salı günü Kadir Gecesi değildir.

BUGÜN KANDİL Mİ? 25 MART 2025 HANGİ ÖNEMLİ GÜN?

Bugün kandil mi? sorusu da birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı takvimine göre, 25 Mart 2025 Salı günü herhangi bir kandil bulunmamaktadır. 2025 yılındaki diğer kandil tarihleri ise şöyledir:

Regaib Kandili: 30 Ocak 2025 (Perşembe)

Miraç Kandili: 26 Şubat 2025 (Çarşamba)

Berat Kandili: 18 Mart 2025 (Salı)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 (Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece)

Mevlid Kandili: 5 Ekim 2025 (Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece)

Bu takvime göre, 25 Mart 2025 Salı günü kandil değildir. 

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Kur'an'da bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, ibadet, dua ve tövbe ile geçirilir. 2025 yılında Kadir Gecesi, 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece idrak edilecektir. Müslümanlar bu özel gecede bol bol dua ederek, namaz kılarak ve Kur'an okuyarak manevi huzur bulmaya çalışırlar.

2025 YILI DİĞER KANDİL TARİHLERİ

2025 yılı kandil tarihlerini tekrar hatırlatmak gerekirse:

Regaib Kandili: 30 Ocak 2025

Miraç Kandili: 26 Şubat 2025

Berat Kandili: 18 Mart 2025

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 (akşam)

Mevlid Kandili: 5 Ekim 2025 (akşam)

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yüksel Yıldırım'dan Verratti ve Demirbay açıklaması Samsunspor Yüksel Yıldırım'dan Verratti ve Demirbay açıklaması
Beşiktaş kritik virajda: Önce derbi sonra kupa! Beşiktaş Beşiktaş kritik virajda: Önce derbi sonra kupa!
Zico: 'Şampiyon olmazsam Aziz Yıldırım beni kovuyordu' Fenerbahçe Zico: "Şampiyon olmazsam Aziz Yıldırım beni kovuyordu"
Ryan Kent, aylar sonra kendine kulüp buldu! Fenerbahçe Ryan Kent, aylar sonra kendine kulüp buldu!
Babel: 'Boey'in zamana ihtiyacı var' Bayern Münih Babel: "Boey'in zamana ihtiyacı var"
TFF'den Halil Umut Meler'in durumu hakkında açıklama Trendyol Süper Lig TFF'den Halil Umut Meler'in durumu hakkında açıklama
25 Mart Kadir Gecesi Mi? Bugün Kandil Mi? 2025 Diyanet Gündem 25 Mart Kadir Gecesi Mi? Bugün Kandil Mi? 2025 Diyanet
Ozan Tufan: 'Diğer takımlar bizi çözemez' Trabzonspor Ozan Tufan: "Diğer takımlar bizi çözemez"
Real Madrid'den Trent için yoğun mesai! Liverpool Real Madrid'den Trent için yoğun mesai!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
2
Samsunspor, Marco Verratti'nin peşinde!
3
Ademola Lookman'a üç dev talip birden!
4
Fenerbahçe, Galatasaray'a bir çalım daha atma niyetinde!
5
Levent Tüzemen: "Galatasaray'a operasyon oluyor!"
6
İki dev kulüp Oğuz Aydın'ın peşinde!
7
Kerem Demirbay'a İstanbul'dan talip çıktı

SON HABERLER