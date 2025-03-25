25 Mart Kadir Gecesi Mi? Bugün Kandil Mi? 2025 Diyanet

25 Mart Kadir Gecesi mi? Bugün kandil mi? Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bu sorular, özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sıkça gündeme geliyor. Peki, 25 Mart 2025 Salı günü Kadir Gecesi mi veya bugün herhangi bir kandil mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre bu soruların cevapları ve detaylı bilgiler...

25 Mart Kadir Gecesi mi? Bu sorunun cevabı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 yılı dini günler takvimine göre hayırdır. Kadir Gecesi 2025, Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilecek olup, bu tarih 26 Mart 2025 Çarşamba gününü 27 Mart 2025 Perşembe gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Dolayısıyla, 25 Mart 2025 Salı günü Kadir Gecesi değildir.

Bugün kandil mi? sorusu da birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı takvimine göre, 25 Mart 2025 Salı günü herhangi bir kandil bulunmamaktadır. 2025 yılındaki diğer kandil tarihleri ise şöyledir:

Regaib Kandili: 30 Ocak 2025 (Perşembe)

Miraç Kandili: 26 Şubat 2025 (Çarşamba)

Berat Kandili: 18 Mart 2025 (Salı)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 (Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece)

Mevlid Kandili: 5 Ekim 2025 (Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece)

Bu takvime göre, 25 Mart 2025 Salı günü kandil değildir.

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Kur'an'da bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, ibadet, dua ve tövbe ile geçirilir. 2025 yılında Kadir Gecesi, 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece idrak edilecektir. Müslümanlar bu özel gecede bol bol dua ederek, namaz kılarak ve Kur'an okuyarak manevi huzur bulmaya çalışırlar.

2025 yılı kandil tarihlerini tekrar hatırlatmak gerekirse:

Regaib Kandili: 30 Ocak 2025

Miraç Kandili: 26 Şubat 2025

Berat Kandili: 18 Mart 2025

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 (akşam)

Mevlid Kandili: 5 Ekim 2025 (akşam)



