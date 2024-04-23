Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 13:16 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 13:16

23 Nisan bugün otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi? 2024

Bugün (23 Nisan Salı) metro, Marmaray, İETT otobüsleri ücretsiz mi konusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar gün içerisinde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs ve metro toplu taşıma araçlarını yoğun olarak kullanıyor. Bu sebeple 23 Nisan günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü etkinliklerle kutlanacak. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. Bu sebepler 23 Nisan toplu taşıma ücret bilgisi merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak da İETT'den açıklama geldi. Peki 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Salı günü İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur,marmaray bedava mı? İşte konu hakkında ayrıntılar...

23 Nisan bugün otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi? 2024
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Salı günü kutlanacak. Bu sebeple 23 Nisan'da ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle büyük şehirlerde trafikte kalmamak için toplu taşımalar büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde İETT toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İETT toplu taşıma için de açıklama geldi. Peki 23 Nisan Salı günü toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, otobüs bedava mı olacak?

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den 23 Nisan Salı günü toplu taşıma için açıklama geldi. Buna göre Salı günü ücretsiz olacak. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağını kaydeden Uraloğlu, "Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA DA ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 23 Nisan Salı günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek.


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