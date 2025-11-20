2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gözler Zürih'te: Saat 15.00'te Başlıyor



FIFA'nın Zürih'teki merkezinde düzenlenecek tören, TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu; Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli takım yetkilileri temsil edecek.



Heyecan dolu kura çekimi EXXEN, EXXENSPOR YouTube kanalı, FIFA.com ve FIFA+ üzerinden canlı olarak izlenebilecek.



Türkiye 1. Torbada: İşte Muhtemel Rakipler



FIFA sıralamasındaki yeri nedeniyle kuraya 1. Torba'dan katılacak olan Ay-Yıldızlı ekibimiz, yarı finalde 4. Torba'da yer alan takımlardan biriyle eşleşecek. Millilerimiz, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçını kendi sahasında oynama avantajına sahip olacak.



A Milli Takım'ın 4. Torba'dan gelebilecek muhtemel rakipleri şunlar:



İsveç



Romanya



Kuzey Makedonya



Kuzey İrlanda



"Tamam ya da Devam" Maçları Mart 2026'da



Play-off turuna katılan 16 takım, 4 farklı yola ayrılarak mücadele edecek. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final maçları ise 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Dört farklı play-off yolunun finallerini kazanan 4 ülke, Dünya Kupası biletini cebine koyacak.



KURA TORBALARI



1. TORBA: TÜRKİYE, İtalya, Danimarka, Ukrayna



2. TORBA: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya



3. TORBA: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova



4. TORBA: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

