2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız için nefesler tutuldu. Avrupa Elemeleri Play-Off kura çekimi bugün (20 Kasım) İsviçre'de gerçekleştiriliyor.

Gözler Zürih'te: Saat 15.00'te Başlıyor

FIFA'nın Zürih'teki merkezinde düzenlenecek tören, TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu; Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli takım yetkilileri temsil edecek.

Heyecan dolu kura çekimi EXXEN, EXXENSPOR YouTube kanalı, FIFA.com ve FIFA+ üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Türkiye 1. Torbada: İşte Muhtemel Rakipler

FIFA sıralamasındaki yeri nedeniyle kuraya 1. Torba'dan katılacak olan Ay-Yıldızlı ekibimiz, yarı finalde 4. Torba'da yer alan takımlardan biriyle eşleşecek. Millilerimiz, tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçını kendi sahasında oynama avantajına sahip olacak.

A Milli Takım'ın 4. Torba'dan gelebilecek muhtemel rakipleri şunlar:

İsveç

Romanya

Kuzey Makedonya

Kuzey İrlanda

"Tamam ya da Devam" Maçları Mart 2026'da

Play-off turuna katılan 16 takım, 4 farklı yola ayrılarak mücadele edecek. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final maçları ise 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Dört farklı play-off yolunun finallerini kazanan 4 ülke, Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

KURA TORBALARI

1. TORBA: TÜRKİYE, İtalya, Danimarka, Ukrayna

2. TORBA: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. TORBA: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. TORBA: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda
1
A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
2
Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası
3
Montella'nın ricası: 27. haftanın ertelenmesi
4
Fenerbahçe'nin transferine kayıp ilanı verdiler: Amara Diouf
5
Antony: "Sofyan Amrabat'ı duyunca heyecanlandım!"
6
Osimhen: "Derbide oynamak istiyorum"
7
Galatasaray'dan genç yıldız hamlesi: Castillo

