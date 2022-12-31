2023 Yılbaşı Gecesi televizyonda hangi programlar var?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2022 yılının son gününde tüm kanalların yayın akışı güncellendi. 2023 yılbaşı gecesi evlerinde televizyonda izlemek isteyenler, bu akşam tv'de neler var araştırmalarına hız kazandırdı. Bugün tv'de Kim Milyoner Olmak İster, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye yılbaşı özel 2023 programlarıyla ekranlarda izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, 31 Aralık 2022 Cumartesi Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı ve tv rehberi...,Geçtiğimiz sezonlarda yarışmada jüri üyeliği yapan isimler bir araya gelecek. Yılbaşı özel jürisinde Ebru Gündeş, Murat Boz, Seda Sayan ve Yıldız Tilbe bulunacak.Yarışmaya katılacak isimler arasında Alina Boz, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Bestemsu Özdemir, Melis Sezen, Şafak Sezer, Büşra Pekin, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaş, Hazal Subaşı gibi oyuncular tek sahne alacak. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'un düeti şimdiden konuşulmaya başladı. Melis Sezen, özel dans gösterisi ile geceye damga vuracak. O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel programı konukları arasında Selin Şekerci - Selçuk Yöntem, Aslıhan Malbora - Aytaç Şaşmaz, Kadir Doğulu - Neslihan Atagül gibi isimler çift olarak sahne alacak. Bu yıl yarışmada Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Chaby Han gibi fenomenler de sahne alacak. Oyuncu ve fenomenlerin şarkı söylemesi yanı sıra Edis ve KÖFN gibi sanatçılar da sahne alacak.Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları arasında Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli yer alıyor. Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konsepti "Yılbaşı Gazinosu" olarak belirlendi.Müzik ziyafetinin yaşanacağı eğlenceli bir yılbaşı gecesi için İbo Show yılbaşı özel programında; Gülben Ergen, İrem Derici, Sinan Akçıl, Serdar Ortaç, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Latif Doğan, Özgür Alter, oryantal Didem Kınalı, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu, Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak 'Güldür Güldür Show'a bu yıl sürpriz isimler konuk oluyor. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde; Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy ve İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Ali Sunal'ın moderasyonuyla izleyicisinin karşısına çıkan 'Güldür Güldür Show'da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter yer alacak.Ata Demirer'in Gazinosu'nda, Demirer hem stand-up yapıyor hem 'tek kişilik gazino' oluyor! Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği'nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor.