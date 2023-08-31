2023 DGS tercih kılavuzu: ÖSYM DGS taban puanları | DGS tercih başvurusu nasıl yapılır?

DGS tercih kılavuzu 2023 geçiş yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar dikey geçiş bölümleri ve üniversite taban puanları araştırmalarına devam ediyor. ''DGS tercihleri ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. Tercihler başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercih listelerini hazırlayacak. DGS tercih robotu araştırması da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2023 DGS tercih tarihleri ve süreç hakkında merak edilenler…ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS tercih kılavuzu yayınlandı ve dört yıllık bir programa geçmek isteyenler için tercih süreci başladı. Tercihler, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen takvime göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen programlar arasından seçimlerini yapacak ve tercih sıralamalarını oluşturacak.2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.Yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.SINAV BÖLÜM YILDGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Aile ve Tüketici Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Aksesuar Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Aktüerya Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Antropoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Arap Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Arapça Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Arkeoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bahçe Bitkileri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bankacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bankacılık ve Sigortacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Basım Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Beslenme ve Diyetetik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bilgi ve Belge Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bilgisayar Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bilgisayar Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bitki Koruma DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Bitkisel Üretim ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Biyokimya DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Biyoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Biyomedikal Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Biyomühendislik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Biyosistem Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Biyoteknoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Cevher Hazırlama Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Çeviribilimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Çevre Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Çini Tasarımı ve Onarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Çizgi Film ve Animasyon DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Çocuk Gelişimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Denizcilik İşletmeleri Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Deri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Dil ve Konuşma Terapisi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Ekonometri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Ekonomi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Ekonomi ve Finans DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS El Sanatları DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Elektrik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Elektronik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Elektronik Ticaret ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Endüstri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Endüstriyel Tasarım DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Endüstriyel Tasarım Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Enerji Sistemleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Enerji Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Ergoterapi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Fars Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Film Tasarımı ve Yazarlığı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Film Tasarımı ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Film Tasarımı ve Yönetmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Finans ve Bankacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Fizik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Fizik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Fotoğraf DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Fotoğraf ve Video DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gazetecilik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Geleneksel Türk Sanatları DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gemi ve Yat Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Genetik ve Biyomühendislik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Geomatik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gerontoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gıda Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gıda Teknolojisi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Görsel İletişim Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Görsel Sanatlar DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Grafik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Grafik Sanatlar DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Grafik Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Gümrük İşletme DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Harita Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Havacılık Elektrik ve Elektroniği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Havacılık ve Uzay Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Havacılık Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Hayvansal Üretim ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Hemşirelik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Hukuk Fakültesi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İç Mimarlık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İktisat DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İlahiyat DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İletişim Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İletişim Fakültesi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İletişim Sanatları DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İletişim Tasarımı ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İletişim ve Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İmalat Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İngiliz Dilbilimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İnsan Kaynakları Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İnşaat Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İslami İlimler DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İspanyol Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İstatistik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İş Sağlığı ve Güvenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS İşletme DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Jeofizik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Jeoloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Kamu Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Kimya DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Kimya Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Lojistik Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Maden Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Makine Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Maliye DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Malzeme Bilimi ve Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Matematik ve Bilgisayar Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Medya ve İletişim DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Mekatronik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Meteoroloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Mimarlık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Moda Giyim Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Moda Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Muhasebe ve Finans Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Müzecilik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Nanobilim ve Nanoteknoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Nanoteknoloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Nükleer Enerji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Odyoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Okul Öncesi Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Optik ve Akustik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Organik Tarım İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Orman Endüstrisi Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Orman Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Ortez ve Protez DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Otomotiv Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Oyunculuk DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Özel Eğitim Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Pazarlama DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Perfüzyon DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Peyzaj Mimarlığı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Pilotaj DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Polimer Malzeme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Radyo Televizyon ve Sinema DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Raylı Sistemler Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Reklam Tasarımı ve İletişimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Reklamcılık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Rekreasyon DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Rekreasyon Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Rus Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Rusça Mütercim ve Tercümanlık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sağlık Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sahne Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sanat Tarihi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sermaye Piyasası DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Seyahat İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sınıf Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sigortacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sigortacılık ve Risk Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sinema ve Dijital Medya DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sinema ve Televizyon DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Siyaset Bilimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sosyal Hizmet DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Sosyoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Spor Yöneticiliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Su Ürünleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Süt Teknolojisi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Şehir ve Bölge Planlama DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Takı Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tapu Kadastro DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tarım Ekonomisi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tarımsal Biyoteknoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tarımsal Genetik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tarımsal Yapılar ve Sulama DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tarla Bitkileri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Teknoloji ve Bilgi Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tekstil Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tekstil Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tekstil ve Moda Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Televizyon Haberciliği ve Programcılığı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tezhip Sanatı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Turizm İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Turizm Rehberliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Tütün Eksperliği Yüksekokulu DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uçak Bakım ve Onarım DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uçak Elektrik ve Elektroniği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uçak Gövde ve Motor Bakımı DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uçak Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uluslararası Finans DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uluslararası Finans ve Bankacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uluslararası İlişkiler DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uluslararası İşletme Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uluslararası Ticaret DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Uzay Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Veteriner Fakültesi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Yazılım Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Yeni Medya DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Yeni Medya ve İletişim DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Yerel Yönetimler DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Yönetim Bilişim Sistemleri DGS 2023 Taban Puanları 2023DGS Zootekni DGS 2023 Taban Puanları 2023