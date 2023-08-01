2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS ne zaman açıklanacak? DGS puanları ve bölümleri

DGS sonuçları için bekleyiş maratonu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Temmuz Pazar günü düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Şimdi ise sonuçlar gündemde. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?Sosyal medya ve bazı platformlarda sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilen takvimden önce duyurulacağı iddiaları yer alıyor.Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gündeminde sınav sonuçlarının erken açıklanması bulunmuyor.DGS sınav sonuçları 11 Ağustos Cuma günü duyurulacak. Ancak sınav sonuç saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmıyor. Ancak yoğunluk yaşanmaması için ÖSYM'nin sınav sonuçlarını sabah saat 11.00'a kadar erişime açması bekleniyor.Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar testte yer alan sayısal ve sözel bölümdeki doğru ve yanlış cevap sayılarını görüntüleyecek. Ayrıca adayların yerleştirme işlemlerinde kullanacakları DGS puanları ile beraber ön lisans başarı puanı sonuç ekranında yer alacak.Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarınıbelirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılaraktoplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.ÖSYM tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra DGS tercih tarihleri kısa süre içerisinde duyurulacak. Henüz tercih takvimine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.Tercih takvimi, DGS kılavuzda yer alırken adayların tercih edebilecekleri boş üniversite kontenjanları ve şartları vb. detaylarına kılavuz üzerinden erişim sağlanacak. DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.2022 2023 Yeni DGS Taban Puanları ve Başarı sıralamaları YENİ Eklendi…DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban PuanlarıDGS Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban PuanlarıDGS Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban PuanlarıDGS Aksesuar Tasarımı Bölümü Taban PuanlarıDGS Aktüerya Bilimleri Bölümü Taban PuanlarıDGS Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban PuanlarıDGS Antropoloji Bölümü Taban PuanlarıDGS Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban PuanlarıDGS Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban PuanlarıDGS Arkeoloji bölümü Taban PuanlarıDGS Ayakkabı Tasarımı ve ÜretimiDGS Bahçe Bitkileri Bölümü Taban PuanlarıDGS Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Taban PuanlarıDGS Bankacılık Bölümü Taban PuanlarıDGS Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban PuanlarıDGS Basım Teknolojileri Bölümü Taban PuanlarıDGS Basın ve Yayın Bölümü Taban PuanlarıDGS Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban PuanlarıDGS Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban PuanlarıDGS Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban PuanlarıDGS Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban PuanlarıDGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban PuanlarıDGS Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban PuanlarıDGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban PuanlarıDGS Bitki Koruma Bölümü Taban PuanlarıDGS Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Taban PuanlarıDGS Biyokimya Bölümü Taban PuanlarıDGS Biyoloji Bölümü Taban PuanlarıDGS Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban PuanlarıDGS Biyomühendislik Bölümü Taban PuanlarıDGS Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban PuanlarıDGS Biyoteknoloji Bölümü Taban PuanlarıDGS Cam Bölümü Taban PuanlarıDGS Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban PuanlarıDGS Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü Taban PuanlarıDGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban PuanlarıDGS Çeviribilim Bölümü Taban PuanlarıDGS Çevre Mühendisliği Bölümü Taban 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