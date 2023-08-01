2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS ne zaman açıklanacak? DGS puanları ve bölümleri

DGS sonuçları için bekleyiş maratonu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Temmuz Pazar günü düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Şimdi ise sonuçlar gündemde. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Sosyal medya ve bazı platformlarda sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilen takvimden önce duyurulacağı iddiaları yer alıyor.
Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gündeminde sınav sonuçlarının erken açıklanması bulunmuyor.
DGS sınav sonuçları 11 Ağustos Cuma günü duyurulacak. Ancak sınav sonuç saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmıyor. Ancak yoğunluk yaşanmaması için ÖSYM'nin sınav sonuçlarını sabah saat 11.00'a kadar erişime açması bekleniyor. DGS SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?
Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar testte yer alan sayısal ve sözel bölümdeki doğru ve yanlış cevap sayılarını görüntüleyecek. Ayrıca adayların yerleştirme işlemlerinde kullanacakları DGS puanları ile beraber ön lisans başarı puanı sonuç ekranında yer alacak. DGS PUANININ HESAPLANMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarınıbelirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılaraktoplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
DGS TERCİH TAKVİMİ BEKLENİYOR
ÖSYM tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra DGS tercih tarihleri kısa süre içerisinde duyurulacak. Henüz tercih takvimine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Tercih takvimi, DGS kılavuzda yer alırken adayların tercih edebilecekleri boş üniversite kontenjanları ve şartları vb. detaylarına kılavuz üzerinden erişim sağlanacak. DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak. DGS PUANLARI VE BÖLÜMLERİ
2022 2023 Yeni DGS Taban Puanları ve Başarı sıralamaları YENİ Eklendi…
DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS Aksesuar Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Aktüerya Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS Antropoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS Arkeoloji bölümü Taban Puanları
DGS Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
DGS Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanları
DGS Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Bankacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Basım Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
DGS Basın ve Yayın Bölümü Taban Puanları
DGS Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
DGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Bitki Koruma Bölümü Taban Puanları
DGS Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
DGS Biyokimya Bölümü Taban Puanları
DGS Biyoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Biyomühendislik Bölümü Taban Puanları
DGS Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Cam Bölümü Taban Puanları
DGS Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları
DGS Çeviribilim Bölümü Taban Puanları
DGS Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Çini Tasarımı ve Onarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban Puanları
DGS Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları
DGS Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Deri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Dil ve Konuşma Terapisti Bölümü Taban Puanları
DGS Ebelik Bölümü Taban Puanları
DGS Ekonometri Bölümü Taban Puanları
DGS Ekonomi Bölümü Taban Puanları
DGS Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanları
DGS El Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Endüstriyel Tasarım Bölümü Taban Puanları
DGS Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Enerji Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Ergoterapi Bölümü Taban Puanları
DGS Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS Film Tasarım ve Yazarlık Bölümü Taban Puanları
DGS Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS Finans ve Bankacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Fizik Bölümü Taban Puanları
DGS Fizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları
DGS Fotoğraf Bölümü Taban Puanları
DGS Fotoğraf ve Video Bölümü Taban Puanları
DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Gazetecilik Bölümü Taban Puanları
DGS Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gerontoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
DGS Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanları
DGS Grafik Bölümü Taban Puanları
DGS Grafik Sanatlar Bölümü Taban Puanları
DGS Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Gümrük İşletme Bölümü Taban Puanları
DGS Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Bölümü Taban Puanları
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban Puanları
DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanları
DGS Harita Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban Puanları
DGS Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Havacılık Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Hayvansal Üretim Bölümü Taban Puanları
DGS Hemşirelik Bölümü Taban Puanları
DGS Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Taban Puanları
DGS İç Mimarlık Bölümü Taban Puanları
DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS İktisat Bölümü Taban Puanları
DGS İlahiyat Fakültesi Bölümü Taban Puanları
DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS İletişim ve Tasarım Bölümü Taban Puanları
DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS İmalat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS İngiliz Dil Bilimi Bölümü Taban Puanları
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanları
DGS İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS İslami İlimler Bölümü Taban Puanları
DGS İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS İstatistik Bölümü Taban Puanları
DGS İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanları
DGS İşletme Bölümü Taban Puanları
DGS Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanları
DGS Kimya Bölümü Taban Puanları
DGS Kimya Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban Puanları
DGS Lojistik Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Maden Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Maliye Bölümü Taban Puanları
DGS Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanları
DGS Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları
DGS Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Mimarlık Bölümü Taban Puanları
DGS Moda Giyim Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanları
DGS Muhasebe ve Denetim Bölümü Taban Puanları
DGS Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Odyoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Orman Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Ortez-Protez Bölümü Taban Puanları
DGS Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Oyunculuk Bölümü Taban Puanları
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
DGS Pazarlama Bölümü Taban Puanları
DGS Perfüzyon Bölümü Taban Puanları
DGS Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanları
DGS Pilotaj Bölümü Taban Puanları
DGS Polimer Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanları
DGS Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban Puanları
DGS Reklamcılık Bölümü Taban Puanları
DGS Rekreasyon Bölümü Taban Puanları
DGS Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
DGS Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanları
DGS Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Sahne Sanatları Bölümü Taban Puanları
DGS Sahne Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanları
DGS Seramik Bölümü Taban Puanları
DGS Seramik ve Cam Bölümü Taban Puanları
DGS Seyahat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Taban Puanları
DGS Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
DGS Sigortacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanları
DGS Sinema ve Dijital Medya Bölümü Taban Puanları
DGS Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi Bölümü Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları
DGS Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları
DGS Sosyoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Spor Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları
DGS Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Süt Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
DGS Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanları
DGS Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanları
DGS Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanları
DGS Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları
DGS Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları
DGS Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban Puanları
DGS Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanları
DGS Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Tekstil Bölümü Taban Puanları
DGS Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Tekstil Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban Puanları
DGS Tezhip (Süsleme) Sanatı Bölümü Taban Puanları
DGS Tiyatro Bölümü Taban Puanları
DGS Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanları
DGS Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Turizm Rehberliği Bölümü Taban Puanları
DGS Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü Taban Puanları
DGS Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları
DGS Uçak Bakım ve Onarım Bölümü Taban Puanları
DGS Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü Taban Puanları
DGS Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban Puanları
DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
DGS Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Bölümü Taban Puanları
DGS Veteriner Fakültesi Bölümü Taban Puanları
DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Taban Puanları
DGS Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
DGS Yeni Medya Bölümü Taban Puanları
DGS Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları
DGS Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanları
DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
DGS Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları
DGS Zootekni Bölümü Taban Puanları