2. tur son seçim anketi sonuçları 2023: İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında destek bulduğu düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını doğruya yakın şekilde tahmin eden Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair açıklamalarda bulundu.İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılabileceğine dair tahminini paylaştı.Bu noktada ilk olarak araştırmalarında yanılan firmaları iki gruba ayırmak gerekiyor. Birincisi seçimlik araştırma firmaları. Hata yapan firmalar içinde müzakere edilebilecek ve neden yanlış sonuçlara ulaştığı sorgulanabilecek bir iki firma olduğunu düşünüyorum. Onlar dışındakileri değerlendirilmeye bile gerek duymuyorum. Bu tarz seçimlik firmalar birkaç seçim döneminde ortaya çıkıp algılara hitap eden anketler yayınlayıp ortadan kayboluyor. Biz sonuçları doğruya en yakın tahmin eden birkaç firmadan birisiyiz. Bu noktada işinizi düzgün yapmanız ve kurumsal bir yapıya sahip olmanız çok önemli. Hata payımız standart olarak kabul edilen değerin içinde. Bu noktada sahayı iyi okumanız ve siyaseti doğru tahlil etmeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse biz bütün araştırmalarımızda İYİ Parti'yi yüzde 13 ila 14 üzerinde hiçbir zaman görmedik ve bir dönem yüzde 7'lere kadar düşen İYİ Parti'nin son araştırmamızda yüzde 10 oy oranına ulaşacağını değerlendirdik. MHP'de de aynı şekilde bu dönemde yüzde 7'den 10 çıktı. Ancak İYİ Parti'nin 19 ila 21 aralığında verildiğini de gördük. Dolayısıyla işini düzgün yapan ve iyi bir denetim mekanizması oluşturan firmalar bu noktada doğru sonuca ulaşabilirler. Muhalefet partilerinin araştırma şirketlerine bilimsel yöntemlerle araştırma yaptırdığını ya da bilimsel yöntemlerle yapılan araştırmaları kamuoyuyla paylaştığını düşünmüyorum.Seçmenlerde anket firmalarına karşı derin bir şüphe oluştu. Büyük oranda yanılan ve az önce bahsettiğim seçimlik anket firmaları şimdi seçmenin karşısına çıkıp nasıl tahminlerini paylaşabilecek? Burada oy kullanan seçmeni aldatıyorlar. Bir genç gerçekliği bilmek ister. Bazı anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 55 ila 60'la kazandığı ifade edildi. Muhalif birçok genç buna inandı ve son durumda bu gençler derin bir travmaya sürükleniyor. Böyle yaparak kazanmak isteyen insanların hakkının yendiğini düşünüyorum. Toplumun doğru bilgilendirilmesi lazım. Kimse ön yargılardan ve peşin karar vererek hareket etmemesi gerekiyor. Sosyolojinin gerçekliğinden kopmamak ve siyaset bilimini rasyonel çerçevede tutarak hareket etmek gerekiyor.: Gezici Araştırma seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden firmalardan birisi oldu. Sadece iki firma seçimlerin ikinci tura kalacağını söyledi. Bunlardan biri SONAR, diğeri de biz Gezici Araştırma. Çalışmamız Muharrem İnce krizi öncesinde yapıldı. İnce'nin çekilmesi Erdoğan'a yaradı; Erdoğan'ın tezlerinin doğru kabul edilmesini sağlarken, kararsız seçmeni de buna itti. HÜDA PAR'ın olması MHP'yi güçlü kıldı. AKP içindeki milliyetçiler MHP'ye geçti. Hata oranımızı yüzde 2 buçuk olarak yayınladık. Türkiye genelinde en iyi dördüncü sırada hata oranı yüzde 2.1 olarak Gezici Araştırma'ydı. Peki pek çok anket firması neden yanıldı? Birden fazla nedeni var. Bunlardan biri telefon üzerinden yapılan görüşmeler. Şirketler, telefon numaraları üzerinden rastlantısal aramalar ile örneklem seçiliyor ve anketler gerçekleştiriliyor. Bu Türkiye koşullarında güvenirlik problemi yaratıyor. Neden bunu tercih ediyor firmalar? Görece daha hızlı veri toplama imkânı sağladığı için. Ancak bu güvenilir sonuçlar vermeyebiliyor.Deprem bölgesi konusunda yanılan firmaların bu durumda farklı etmenler neden oynamış olabilir. Çünkü bölgede nüfus yapısı değişti ve bu durumun örneklem grubunun belirlenmesini olumsuz etkilemiş olabilir. Bir diğer önemli bir detay da şu: Geçmişte MHP Ankara milletvekili Mevlüt Karakaya TBMM'ye bir yasa teklifi sundu. İktidar bu yasayı bekletti. Biz defalarca bu yasayı desteklediğimizi açıkladık. Bunun sebebi araştırma literatürüne, bilime uygun davranmayan firmalar olması gerçeği. Mesela en çok izlenen bir televizyon programında bir anketçi çıktı ve dedi ki 'Telefon anketi de yaptım, yüz yüze hanede de yaptım ve ikisini de karıştırdım.' Şimdi bu literatüre uygun bir araştırma biçimi değil. İkisinin de modelleme örneklemi ve hata oranları farklıdır. Bu ikisini birleştiremezsiniz. Buna sadece ben karşı çıktım. Bizler anket firmalarını bir odaya bağlı olmasını, hiçbir bilimsel kural, yöntem tanımadan araştırma yapılamayacağı gerçeğine bağlı hareket etmelerini istiyoruz.İkinci tura yönelik beklentileriniz neler? Bu beklentilerin altında hangi düşünceler yatıyor? Bundan sonraki süreçte Türk siyasetinde ne gibi değişimler bekliyorsunuz?: Seçimlerden önce herkes HDP'nin belirleyici olacağını söylüyordu ancak durumun bu şekilde gelişmeyeceği önceden de belliydi. Ben bu düşüncenin uzun süredir yanlış olduğunu her yerde ifade ettim. Seçimi esas etkileyecek kitlenin milliyetçiler, ülkücüler ve seküler milliyetçiler olacağına her defasında dikkat çektim. Nitekim İYİ Parti'den Sinan Oğan'a giden oylar olduğunu da düşünürsek bunu net olarak görebiliyoruz. İYİ Parti'nin de sahip olduğu oy oranının aslında hâlâ düşük çünkü özellikle CHP listesinde bulunan bazı tartışmalı isimler muhalif seçmeni bu isimlerin olduğu bölgelerde İYİ Parti'ye yönlendirip bir geçişkenliğe sebep oldu.Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde muhalefet seçmeni sandığa götürmekte zorlanabilir çünkü seçimler öncesinde çok iddialı sonuçlar ortaya konmuş ve seçmen ilk turda seçimlerin kazanılacağını düşünmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60'larda olduğunu iddia eden ve söylemeye dilim varmıyor ancak bu işi sahtekarlık boyutuna taşıyanlar oldu. Her seçim bu şekilde yapılması artık can sıkıcı bir noktaya ulaştı. Seçimlerden uzun zaman önce çok yüksek oranlarla iddialı anketler görüyoruz. İnsanlara adeta gaz veriyorlar ve seçim yaklaştıkçaboranlar giderek düşüyor. Bu seçimlerde iki favori aday arasındaki oy farkının muhalefet lehine ciddi bir farkta olduğunu gösteren anketler gördük veya İYİ Parti'nin yüzde 19 ila 20 oy alacağını iddia eden araştırmalara şahit olduk. Bu araştırmaları yayınlayan bazı şirketler toplum nazarında güvenilir olarak bilenen şirketlerdi. Araştırma şirketleri elbette yanılabilir ama örnek vermek gerekirse bizim her defasında en yüksek yüzde 12'lerde bulduğumuz İYİ Parti'yi siz her defasında yüzde 19 ila 20 arasında gösterirseniz sizin başka bir amacınız olduğunu düşünmeye başlarım. Araştırma işi algı veya manipülasyon amaçlı kullanılacak bir iş değil. Ben herkesi işin etiğine uymaya davet ediyorum. Bu işe anketörlük yaparak başlayan ve 30 yıldır içinde olan biri olarak söyleme hakkım var. Bizler kamuoyuna karşı sorumluluk taşıyoruz ve bunun bilincinde olmalıyız.Muhalefetin deprem bölgesinde bulunan seçmenlerin doğru tahlil edemediği görülüyor. Yaşadığımız deprem 1999'da yaşanandan çok daha ağır bir afetti. Ancak buna rağmen bölgede Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun düşmediğini görüyoruz. Ben ikinci günden itibaren deprem bölgesindeydim ve 30 gün orada kaldım. Oradaki atmosferi çok iyi tahlil edebildim. Bölgedeki seçmenin özellikle deprem konutları konusunda Erdoğan'a daha çok güveniyor. Ben bölgedeki muhalif seçmenlerin bile bir kısmının bu konuda Erdoğan'a daha çok güvendiğine bizzat şahit oldum. Yine bunlardan ayrı olarak bölgede milliyetçi seçmenlerin çoğunlukta olduğunu, muhalefetin bazı söylemleri ve politikalarının onları Erdoğan'ın yanında saf tutmaya yönlendirdiğini söyleyebilirim.